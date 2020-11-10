Массовая вакцинация свердловчан от коронавируса начнется уже в январе

Массовая вакцинация жителей Свердловской области от коронавирусной инфекции начнется на рубеже 2020 и 2021 г. и будет идти весь январь и февраль следующего года. Об этом заявил замгубернатора региона Павел Креков.

По его словам, в ноябре в область придет первая поставка, а к концу года Средний Урал получит уже 3 тыс. 700 доз, но только в рамках клинических испытаний.

В первую очередь, вакцинацию будут проходить медицинские сотрудники, работающие в "красной зоне". Вторые на очереди – педагоги.