Всероссийская конференция по утилизации отходов пройдет в Кирове

16–18 ноября 2020 года в Кирове пройдет II Всероссийская научно-практическая конференция «Утилизация отходов производства и потребления: инновационные подходы и технологии» в рамках национального проекта «Экология», сообщает пресс-центр правительства Кировской области. В проыедении мероприятий будут использованы два формата: онлайн и оффлайн.

Для участия заявилось уже более 200 участников. География широкая, участвовать будут специалисты из Москвы, Кирова, Саратова, Самары, Волгограда, Казани, Сыктывкара, Тулы, Архангельска, Владивостока, Томска, Воронежа, Кургана, Йошкар-Олы, Иркутска, Ростова-на-Дону, Сибая, Владикавказа.

"На конференции будут обсуждаться проблемы утилизации отходов производства и потребления в свете современных научных достижений и природоохранного законодательства; специалисты обсудят научные подходы, решения и технологии утилизации и обезвреживания промышленных отходов", — отметила министр охраны окружающей среды Кировской области Алла Албегова.



Предполагается, что в рамках конференции в первый день пройдет интеллектуальная игра для студенческих команд из Кирова, Иркутска, Саратова, Ижевска. Тема - природоохранное законодательство и технологии обращения с отходами.Во второй день, 17 ноября, будут организованы научно-практическая конференция и круглый стол. Темы обсуждений на конференции: создание инфраструктуры для обращения с отходами I и II классов в рамках национального проекта «Экология»; мировые тренды переработки ртутьсодержащих отходов; участие Кировской области в реализации федерального проекта «Чистая страна». Тема круглого стола - комплексная система контроля и мониторинга по обращению с отходами производства и потребления.



Организовали мероприятие Вятский государственный университет, «Федеральный экологический оператор» и Институт биологии Коми научного центра Уральского отделения РАН.