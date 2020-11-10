10 Ноября 2020
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Образование Сибирский ФО Республика Тыва
(2018) | Фото: пресс-служба администрации сургута

Мобильный технопарк «Кванториум» в Туве начинает образовательную деятельность

Для обучения детей Тувы по программам инженерной направленности в республике будут использованы мобильные кванториумы, передает корреспондент Накануне.RU. В рамках реализации нацпроекта «Образование» в Туве действует региональный проект «Успех каждого ребенка в дополнительном образовании». Мобильный технопарк будет осуществлять дополнительную подготовку и практикоориентированное обучение педагогов школ и учреждений дополнительного образования технической направленности.

Мобильный технопарк оснащен по самым совоременным меркам: 3D-принтеры, устройства для работы в виртуальной реальности, лазерный гравер, сборочная и паяльная зоны. Использование кванториума в Туве считают важным с точки зрения решения проблемы доступности образования для детей в отдаленных кожуунах региона и вовлечения их в инженерно-конструкторскую, научно-исследовательскую деятельность.

Перевозные автомобильные станции начнут обучать детей в ближайшее время. Как сообщает портал gov.tuva.ru, сейчас идет документальное оформление специальных автомобилей, а затем состоится торжественное открытие станций. Предполагается, что с их помощью будут обучаться дети в Тоджинском, Монгун-Тайгинском, Барун-Хемчикском, Улуг-Хемском, Тандинском и Кызылском кожуунах, сообщают в министерстве образования и науки Тувы.

Согласно программам, на базе мобильных технопарков «Кванториум» будут осваивать предметную область «Технология», а также продолжится реализация программ естественнонаучного и технического характера по направлениям: VR/Промдизайн, Гео/Аэро, Робо/IT, Хайтек.
Наставники мобильных технопарков будут осуществлять постоянное дистанционное сопровождение реализации детских проектов. Головной офис технопарка расположится во Дворце молодежи республиканской столицы.

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Мобильный технопарк «Кванториум» в Туве начинает образовательную деятельность

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Теги: мобильный кванториум, тува, инженерная направленность



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