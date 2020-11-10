10 Ноября 2020
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Происшествия Москва
Обрушение ограничителя на Рублевском шоссе. (2020) | Фото: пресс-служба департамента транспорта Москвы

На Рублёвке в районе МКАД на машины обрушился бетонный ограничитель высоты

На Рублево-Успенском шоссе в Москве (в районе развязки с МКАД) упала ограничительная балка высоты под МКАДом, сообщает пресс-сслужбе городского дептранса.

По данным Mash, в момент обрушения под ограничителем проезжал Hyundai, но люди, которые находились в автомобиле, успели его покинуть, так что пострадавших в результате инцидента нет. Сейчас движение по участку шоссе ограничено в обе стороны: "Перекрыто движение по Рублево-Успенскому шоссе в районе МКАД в оба направления. На месте работаю аварийные службы. Затруднение движения по Рублево-Успенскому шоссе в строну МКАД - 1,6 км".

Обрушение ограничителя на Рублевском шоссе.(2020)|Фото: пресс-служба департамента транспорта Москвы

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На Рублёвке в районе МКАД на машины обрушился бетонный ограничитель высоты

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Теги: обрушение, мкад, рублево-успенское шоссе, бетонный ограничитель, пробки



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