На Рублёвке в районе МКАД на машины обрушился бетонный ограничитель высоты

На Рублево-Успенском шоссе в Москве (в районе развязки с МКАД) упала ограничительная балка высоты под МКАДом, сообщает пресс-сслужбе городского дептранса.

По данным Mash, в момент обрушения под ограничителем проезжал Hyundai, но люди, которые находились в автомобиле, успели его покинуть, так что пострадавших в результате инцидента нет. Сейчас движение по участку шоссе ограничено в обе стороны: "Перекрыто движение по Рублево-Успенскому шоссе в районе МКАД в оба направления. На месте работаю аварийные службы. Затруднение движения по Рублево-Успенскому шоссе в строну МКАД - 1,6 км".