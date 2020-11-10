10 Ноября 2020
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Общество Тюменская область
хлеб молоко мука (2004) | Фото

В Тюмени пройдёт фестиваль "Тюменское качество"

Товаропроизводители Тюменской области примут участие в ежегодной Всемирной неделе качества, которая в этом году пройдет во второй декаде ноября. С 12 по 15 ноября в областном центре на площадке гипермаркета "Лента" (Мельникайте, 139) состоится фестиваль продукции "Тюменское качество", на котором представят молоко и молочные продукты, сыры, мороженое, хлебную, кондитерскую, мясную продукцию, яйцо и многое другое, сообщили Накануне.RU в региональном департаменте агропромышленного комплекса.

Жители и гости города смогут продегустировать продукты или получить образцы тюменской продукции для дегустации дома, поучаствовать в конкурсах и викторинах и получить полезный подарок, а также узнать о том, как на предприятиях контролируют высокий уровень качества. Параллельно на сайте "Покупай тюменское" стартует голосование за "народный" продукт "Тюменское качество". 20 производителей представят на строгий суд по три вида своей продукции.

В связи со сложной эпидемиологической обстановкой в период проведения фестиваля будут обеспечены все нормы безопасности, предписываемые торговым объектам в ходе проведения мероприятий. Фестиваль ждёт гостей 12 и 13 ноября с 15.00 до 21.00, 14 и 15 ноября с 11.00 до 17.00.

Всемирная неделя качества проходит с 1996 г. при поддержке Организации Объединенных Наций во многих странах мира. Ежегодно во второй четверг ноября мировое сообщество привлекает внимание общественности к актуальным вопросам высокой значимости качества и безопасности продукции для потребителей и окружающей среды. Задачами недели качества является рост уровня качества товаров и услуг, а также повышение степени удовлетворенности потребностей и ожиданий покупателей от того или иного продукта.

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В Тюмени пройдёт фестиваль "Тюменское качество"

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Теги: агропромышленный комплекс, выставка



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