10 Ноября 2020
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тюрьма надзиратели (2012) | Фото:

Осужденных впервые теперь будут содержать отдельно от уже отбывавших наказание - Госдума

Госдума в третьем чтении приняла поправки в закон о содержании осужденных. Согласно изменениям, теперь впервые осужденных будут держать отдельно от ранее отбывавших наказание.

Также депутаты уточнили правила отбывания наказания по месту жительства в регионе, где был вынесен приговор.

"Устанавливается возможность размещения лиц, осужденных за преступления, совершенные по неосторожности, и ранее не отбывавших лишение свободы, и лиц, впервые осужденных за совершение умышленных преступлений небольшой и средней тяжести, в пределах одной колонии-поселении и в одних и тех же условиях с лицами, осужденными за преступления, совершенные по неосторожности, и ранее отбывавшими лишение свободы, и с положительно характеризующимися осужденными, переведенными из колоний общего и строгого режима, при условии обеспечения их раздельного проживания и трудоустройства", - говорится в пояснительной записке.

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Осужденных впервые теперь будут содержать отдельно от уже отбывавших наказание - Госдума

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Теги: госдума, заключенные, поправки, впервые осужденный



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