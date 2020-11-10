В Прикамье все региональные трассы обеспечат сотовой связью

На трассах Прикамья вскоре не останется "мёртвых зон" – мест, где не "ловит" телефон. Об этом на заседании кабмина рассказал глава региона Дмитрий Махонин, сообщили Накануне.RU в краевом правительстве.

"Мы понимаем, что развитие экономики без развития "цифры" сегодня невозможно. Например, мы плотно занялись решением проблемы "белых пятен" на региональных дорогах – там, где отсутствует сотовая связь. Ставим перед собой амбициозную задачу – войти к 2024 г. в ТОП-10 регионов по развитию IT-сферы", – отметил губернатор.

За четыре года в регионе обеспечат связью все населённые пункты, где живут от 100 до 250 человек.

"Сейчас связью обеспечены жители всех сёл численностью от 2 тыс. жителей. К концу следующего года к широкополосному доступу в интернет будут подключены все поселки категории от 500 до 2 тыс. жителей", - и.о. регионального министра информационного развития и связи Игорь Никитин.