Госдума одобрила всех предложенных Мишустиным министров. Любимчиком депутатов оказался Шульгинов

Госдума утвердила кандидатуры пяти новых министров российского правительства. Абсолютно всех кандидатов одобрила только "Единая Россия", остальные фракции воздерживались по тем или иным персонам. КПРФ воздержалась от голосования вообще по всем министрам.

В начале обсуждения персон кандидатов Владимир Жириновский предложил максимально сократить обсуждение на пленарном заседании, поскольку накануне предложенных Михаилом Мишустиным кандидатов одобрили все профильные комитеты.

"Во фракциях, комитетах все обсудили. Пусть [депутаты] голосуют и министры пусть идут работать. Будем целый день обсуждать, когда закончится пандемия", - заявил лидер ЛДПР.

Жириновского поддержал спикер палаты Вячеслав Володин. Он предложил представить всех министров "вместе". Также Володин сообщил, что эпидемическая ситуация в Госдуме действительно сложная: "Болеют сейчас 38 человек, пик был на прошлой неделе – 42 человека болело". Лидеры фракций поддержали идею не задавать кандидатам вопросы, но от выступлений по персоне каждого кандидата отказываться они не пожелали. На это Жириновский возмутился и назвал происходящее "политическим онанизмом": "Вся страна в больнице, морги переполнены, а вы тут будете по каждой кандидатуре выступать". В итоге фракции договорились, что представители от всех партий будут выступать по очереди и по каждой персоне, а Жириновскому выделят 18 минут и он выскажется сразу обо всех.

Полномочный представитель правительства в Госдуме Александр Синенко провел представление максимально коротко. Он напомнил, что Мишустин предложил главу "Аэрофлота" Виталия Савельева на пост главы Минтранса, руководителя "РусГидро" Николая Шульгинова – в Минэрнего, руководителя Минэнерго Александра Новака – в курирующие вице-премьеры по ТЭК, главу Минвостокразвития Александра Козлова – на пост главы Минприроды, на текущее место Козлова – главу Фонда развития Дальнего Востока Алексея Чекункова, и, наконец, повысить до должности министра строительства и ЖКХ первого заместителя главы этого ведомства Ирека Файзуллина.

Дальше начались собственно представления.

"Целый вице-премьер"

"Целый вице-премьер будет заниматься ТЭКом. Новак – лучший кандидат, у него есть опыт огромный. За все эти годы Минэнерго очень хорошо развивалось, нет сомнений, что работа будет усилена. Комитет единодушно поддержал кандидатуру Новака", - сообщил глава комитета по энергетике Павел Завальный. Сам Новак, выступая перед депутатами, обещал "принимать все необходимые меры по взаимодействию с регионами и депутатами". "ТЭК обеспечивает более половины экспорта и около 40% доходной части бюджета, мы понимаем всю его важность", - добавил Новак. Он назвал своим приоритетом газификацию страны, напомнил, что в правительство внесена соответствующая дорожная карта.

Геннадий Зюганов отметил, что Новак "профессиональный человек и может справиться с тем, что ему поручают сделать". Но в то же время глава КПРФ много критиковал состояние энергетики, особенно в части тарифов для населения. "Прямой наказ всей команде Мишустина: или вы измените курс, или вы все обречены", - пророчит политик. Неверов, лидер фракции "Единой России", сообщил, что кандидатуру Новака партия обсуждала с Дмитрием Медведевым и тот ее одобрил. Игорь Ананский от "Справедливой России" поставил Новака в пример другим министрам в плане умения работать с депутатами.

"Хороший человек – не профессия"

Затем наступила очередь Александра Козлова. Его предложили на пост главы Минприроды. "Речь не о дружбе – речь об ответственности, - сразу обозначил Козлов свое отношение к Госдуме. - Вчера [на комитете] проговорили два часа. Не скрою, некоторые вопросы для меня звучали впервые". Он прокомментировал самый, пожалуй, главный вопрос, который не удалось решить его предшественнику Дмитрию Кобылкину – мусорную реформу. Отказываться от начинания Козлов не хочет: "Вопрос не в реформе, а в подходах и методах". "Для меня практика переброски денег – форсмажорное явление", - довольно жестко высказался Козлов о проекте бюджета на 2021 год. "Мне показалось интересным посмотреть, кто работает в регионах министрами природных ресурсов, это 85 человек, надо понять кто это и чем они могут быть полезны", - поддержал Козлов высказанную накануне на комитете инициативу.

Козлова, как и Новака, почти никто не критиковал – в отличие от положения дел в отрасли, которой ему придется заниматься. КПРФ припомнила ситуацию с аварией на "Норникеле" и бардак в лесной отрасли. Ольга Тимофеева из "Единой России" напомнила Козлову, что он "приходит в самую коррумпированную и лоббистскую отрасль", а также буксующую мусорную реформу. "Хороший человек – не профессия. Мы не можем согласиться с тем, что на ключевые посты в правительстве назначаются губернаторы-неудачники и родственники олигархов", - заявил представитель "Справедливой России".

"Крен в сторону авиации"

Следующим представили главу "Аэрофлота" Виталия Савельева. Глава комитета по транспорту и строительству Евгений Москвичев сказал, что претендент на место главы Минтранса "настоящий технарь". "Он первый, кто сказал, что надо создавать федеральные целевые программы", - похвалил знакомого Москвичев. Он также заявил: "Когда Савельев пришел в "Аэрофлот" – перевозчик "лежал на боку". Сейчас он не лежит". Сам Савельев заявил, что хотел бы развеять сомнения по поводу того, что "крен будет в сторону авиации", когда он станет министром. Он рассказал, что много работал в начале карьеры на стройке промышленных объектов и дорог.

В КПРФ обратили внимание кандидата в министры на тот факт, что у России до сих пор нет прямого авиасообщения с Никарагуа, страной, которая признала независимость Абхазии и Южной Осетии, а также принадлежность Крыма России. Заявили, что воздержатся при голосовании. Александр Жуков ("Единая Россия") хоть и похвалил работу Савельева в "Аэрофлоте", но отметил, что "билеты в "Аэрофлоте" иногда бывают дороговаты. И посоветовал сделать так, чтобы из Томска в Новосибирск не надо было летать через Москву. "Справедливая Россия" также решила воздержаться от голосования за кандидатуру Савельева.

"Снипы-хрипы"

На очереди был Ирек Файзуллин, его Мишустин предложил повысить с замминистра до главы ведомства в Минстрое. Он назвал своими приоритетами повышение доступности ипотеки, решение вопроса жилья для пяти миллионов россиян, обустройство городов. "Вносим изменения в "снипы-хрипы", как сказал наш президент", - обозначил Файзуллин еще одну свою цель.

Представитель КПРФ Владимир Кашин щедро нахваливал Файзуллина, заявил, что в Татарстане его называют "наш зодчий", а его архитектурные проекты назвал "сокровищами". А вот к Минстрою у коммунистов одни только претензии. Единороссы заявили, что министерству нужен баланс между интересами всех участников отрасли. Галина Хованская ("Справедливая Россия") заявила, что ей не очень понравилось выступление кандидата, хотя ее фракция и поддержит Файзуллина "авансом". Она указала, что кандидат ни слова не сказал о расселении аварийного жилья.

"Буду защищать интересы Дальнего Востока как лев"

Затем состоялось представление кандидата на должность министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексея Чекункова. До сегодняшнего дня он возглавлял Фонд развития Дальнего Востока. Чекунков не стал скромничать и назвал свой Фонд "ключевым институтом развития региона". Много хвалил шефов – Козлова и вице-премьера Юрия Трутнева. "Точечная хирургическая работа с привлечением институтов развития будет продолжена", - заявил Чекунков. "Даю обязательство защищать интересы Дальнего Востока и Арктики как лев", - заключил кандидат.

КПРФ согласилась поддержать Чекункова. Федот Тумусов ("Справедливая Россия") заявил, что работу предыдущего руководителя (Козлова) Минвостокразвития фракция оценивает, мягко говоря, негативно: "Ни один проект до конца не доведен". Он выразил надежду, что Чекунков изучал опыт развития Аляски (будучи выпускником МГИМО) и сможет применить его в России. "Партия поддержит кандидатуру, но предлагаем президенту назначить Чекункова исполняющим обязанности. У человека нет ни одного дня опыта работы в министерстве. Пусть поработает полгода – тогда посмотрим", - заявил Чекунков.

Министр "два в одном"

Последним депутатам представили руководителя "РусГидро" Николая Шульгинова – его Мишустин предложил назначить главой Минэнерго. Глава комитета по энергетике Павел Завальный отметил, что Шульгинов возглавил "РусГидро" в ужасном состоянии и вывел компанию на позитивную траекторию.

Николай Коломийцев (КПРФ) назвал Минэнерго "министерством два в одном": с одной стороны, отрасль дает поступления в бюджет, с другой – министерство должно сдерживать рост тарифов. Депутат заметил, что сегодняшние кандидаты, руководившие до сих пор компаниями, должны будут пересмотреть свои взгляды, поскольку окажутся теперь "по другую сторону баррикад".

Личные счёты

После окончания обсуждения на трибуну вышел Жириновский. От него досталось всем: и кандидатам, и депутатам. "Вас никто не понял! Что вы тут несли?" – взорвался гневом лидер ЛДПР. "Нам дали больше полномочий… нам дали право открыть рот, но не принять решение. Все уже решили до нас", - раскритиковал политик новый порядок утверждения министров. "Не волнуйтесь, поддержим всех, кроме министра транспорта и природных ресурсов (имеется в виду Козлов – прим. ред.)", - заявил Жириновский. "Че вы тут хвалитесь, что "Аэрофлот" хороший? Да у вас все самолеты импортные!" – закричал лидер ЛДПР. К Александру Козлову у Жириновского личная претензия: политик вспомнил победу министра на губернаторских выборах в Амурской области, где тот конкурировал с кандидатом от либерал-демократов.

Голосование

Депутаты решили принимать решение по всем кандидатурам открытым голосованием. В итоге Новака утвердили 327 голосами (против 1, воздержались 36), Козлова – 273 (воздержались 54), Савельева – 274 (воздержались 55), Файзуллина – 328 (воздержались 38), Чекунков – 327 (воздержались 37), Шульгинова – 329 (воздержались 38).