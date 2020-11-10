Суд по иску ансамбля "Песняры" к Дому офицеров ЦВО перенесен на конец года

Арбитражный суд Свердловской области отложил разбирательство по иску белорусского государственного ансамбля "Песняры" к Дому офицеров Центрального военного округа Министерства обороны РФ. Назначена новая дата заседания.

Напомним, иск был подан 10 сентября. Другими ответчиками выступают ООО "Яндекс.Медиасервисы", ООО "Кассир.ру Урал" и ООО "Большая сцена". Сумма исковых требований "Песняров" составляет 2,5 млн рублей.

Как сообщается в электронной картотеке дел Арбитражного суда Свердловской области, сегодня, 10 ноября, состоялось первое заседание. Из-за ситуации с коронавирусом оно проходило в режиме онлайн.

На нем было принято решение об отложении судебного разбирательства. Следующее заседание состоится 23 декабря.

Добавим, ранее от представителей "Песняров" поступило ходатайство об ознакомлении с материалами дела.

Белорусский государственный ансамбль "Песняры" был создан легендарным музыкантом, уроженцем Свердловска Владимиром Мулявиным в 1969 году. Сейчас под этим названием выступает молодое поколение артистов.