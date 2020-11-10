10 Ноября 2020
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Общество В России
кинотеатр, кресло (2017) | Фото: Mos.news

В Новосибирской области на две недели планируют закрыть фуд-корты и кинотеатры в ТЦ

В Новосибирской области назвали сроки возможного закрытия фуд-кортов, а также кинотеатров на территории торговых центров.

Ожидается, что развлекательные заведения прекратят деятельность с 16 по 30 ноября включительно, сообщает пресс-служба областного правительства.

Региональный оперативный штаб по противодействию коронавирусу одобрил соответствующее предложение губернатора. Окончательное решение будет принято 13 ноября.

Ранее в регионе было приостановлено оказание плановой медицинской помощи.

Министр здравоохранения Константин Хальзов сообщил, что ситуация остается напряженной, в том числе и из-за дефицита некоторых препаратов, используемых при лечении коронавируса. Развернуты 5,5 тыс. ковидных коек, под них перепрофилированы крупнейшие больницы, а также, например, открыт госпиталь на базе клиники ФМБА Минздрава.

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В Новосибирской области на две недели планируют закрыть фуд-корты и кинотеатры в ТЦ

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Теги: фудкорты, кинотеатры, торговые центры коронавирус, новосибирская область



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