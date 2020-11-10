10 Ноября 2020
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Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра
Нож, с ножом (2016) | Фото:Накануне.RU

Задержан предполагаемый убийца экс-главы РУБОПа Югры

В Санкт-Петербурге задержан предполагаемый убийца начальника югорского регионального управления по борьбе с организованной преступностью, сообщили Накануне.RU в окружном управлении СКР.

Напомним, ночью 20 июля 2018 г. в Ханты-Мансийске в одной из квартир нашли тело 58-летнего предпринимателя, бывшего начальника регионального управления по борьбе с организованной преступностью. На нём были колото-резаные раны, что говорило о насильственной смерти.

Следователи выяснили, что убийство мог совершить в тот момент 46-летний Санкт-Петербурга. Он за день до гибели пострадавшего прибыл в столицу Югры и на следующий день уехал из Югры. В августе 2018 г. подозреваемому заочно предъявлено обвинение, он был объявлен в международный розыск. 9 ноября 2020 г. обвиняемый задержан в квартире одного из домов по улице Камышовая в Санкт-Петербурге. При задержании сопротивления он не оказал. Вскоре его доставят в Ханты-Мансийск для продолжения расследования.

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Задержан предполагаемый убийца экс-главы РУБОПа Югры

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Теги: РУБОП, убийца, задержание



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