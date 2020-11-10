Падение авиаперевозок российских компаний за девять месяцев составило 53% - Минтранс

Падение всех видов авиаперевозок российских авиакомпаний за девять месяцев текущего года составило порядка 53%, внутренние перевозки упали на 26%, сообщил замдиректора департамента госполитики в области гражданской авиации Минтранса Илья Белавинцев.

"С августа по внутренним перевозкам стабильный, но небольшой рост (6% в августе, 9% - сентябрь). По итогам года общий показатель по перевозкам будет 70 млн. Это падение к самому успешному в истории отечественной авиации (128 млн пассажиров) 2019 году. Падение порядка 45% составит. Внутренние перевозки упадут на 17,8% по итогам года", - рассказал чиновник на круглом столе в Совете Федерации, посвященном проблемам гражданской авиации.

Белавинцев сообщил, что прямая поддержка государством авиакомпаний составила около40 млрд руб. "Это адекватно той сумме, которая была потеряна авиацией в первом полугодии", - считает представитель Минтранса.

Порядка 11 млрд руб. было направлено на прямую поддержку аэропортов.

Также он оценил непрямые меры поддержки. Например, 10-процентная скидка на НДС, которую Минтранс хочет продлить на следующий год, позволила компаниям оставить у себя порядка 30 млрд руб. (это данные ФНС).

Также существенную поддержку оказал закон, разрешающий перевозчикам возвращать деньги за билеты на протяжении трех лет. "Тяжелое было решение, не все граждане, мягко говоря, позитивно восприняли эту меру. По предварительным оценкам, право возвращения средств за билеты в течение трех лет позволило около 20 млрд руб. оставить на счетах авиакомпаний", - рассказал Белавинцев.

Замначальника управление экономики и программ развития Росавиации Елизавета Иванова сообщила, что большую часть средств, направленных государством авиакомпаниям, перевозчики потратили на зарплаты сотрудникам (77% или 10,5 млрд руб.) на лизинг было потрачено около 1 млрд руб., 2 млрд руб. пришлись на операционные расходы. В первом полугодии расходы авиакомпаний на зарплаты сотрудников составили 31 млрд руб.