Цены на авиабилеты в России упали на 20-30% по сравнению с прошлым годом – "Аэрофлот"

Цены на авиабилеты в России в 2020 году упали на 20-30% по сравнению с прошлым годом, рассказал заместитель генерального директора "Аэрофлота" по коммерции и финансам Андрей Чиханчин.

Он отметил, что в этом году в высокий сезон перевозчикам заработать не удалось.

"По оценке IATA, во втором квартале этого года в целом в мире авиакомпании сократили свои расходы на 50%, при этом выручка сократилась на 80%. По нашим оценкам, прибыльной отрасль вновь станет не раньше 2022 года", - отметил Чиханчин на круглом столе в Совете Федерации, посвященном проблемам гражданской авиации.

Замдиректора "Аэфролота" рассказал, что Россия стала единственным рынком в мире, который в августе восстановился до уровня предыдущего года.

"Как только меры сдерживания ослабевают, наши граждане начинают достаточно активно передвигается. Мы ждем, когда очередная волна пандемии закончится", - пояснил эксперт.