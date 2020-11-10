Екатеринбургская епархия объяснила захват храма Ксении Петербургской на Эльмаше

Екатеринбургская епархия раскрыла детали попытки захвата православного храма во имя святой Ксении Петербургской на Восточном кладбище Екатеринбурга представителями Среднеуральского женского монастыря, оккупированного отлученным от Церкви бывшим схиигуменом Сергием (Романовым).

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе епархии, протоиерей Георгий Бусыгин имел теплые отношения и духовную связь с бывшим схиигуменом Сергием (Романовым). Церковь не препятствует частным контактом священнослужителей, но запрещает любое церковно-каноническое общение и единение в Таинствах с теми, кто не принадлежит к Единой, Святой, Соборной и Апостольской Церкви.

Напомним, что бывший схиигумен был лишен сана и отлучен от церкви в том числе и за свое убеждение, которое он открыто распространял среди прихожан, что к благодатной Церкви принадлежит он и его сторонники и не принадлежит епископат Русской Православной Церкви во главе со Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом.

"После отлучения от Церкви Н.В. Романова протоиерей Георгий Бусыгин должен был оберегать свою паству от соблазна примкнуть к расколу, увещать заблудших, вразумлять раскольников и хранить единство Церкви. Но в Екатеринбургскую епархию стала поступать информация от прихожан храма в честь святой блаженной Ксении Петербургской города Екатеринбурга, настоятелем которой являлся протоиерей Георгий Бусыгин, о том, что сам протоиерей Георгий продолжил относиться к Н.В. Романову как к священнослужителю и члену Церкви, не препятствовал подобному отношению и своим духовным чадам. Горькая ирония такого взгляда заключается в том, что подобная размытость границ Церкви, пренебрежительное отношение к роли священноначалия и законам свойственна для сторонников экуменизма, с которым раскольники на словах борются, а на деле действуют в совершенно экуменической парадигме неопределимости церковных границ, предпочтения своего личного духовного чувства церковному авторитету, попытки внедрить демократию, (выдавая ее за соборность), в иерархичную структуру Церкви", - сообщили в Екатеринбургской епархии.

17 сентября текущего года протоиереем Георгием Бусыгиным в Екатеринбургскую епархию было направлено письмо с утверждением, что Бусыгин не разделяет крайностей позиции Романова и поминает Святейшего Патриарха и своего правящего архиерея. Несмотря на это информация о постоянных контактах протоирея с Романовым продолжала поступать в епархию, что вызвало подозрение в двоедушии, обмане, беспринципности и лукавстве со стороны Георгия Бусыгина.

Для выяснения всех обстоятельств и установлении истины, протоирей был вызван на заседание епархиального церковного суда по обвинению в нарушении 4 правила Антиохийского Собора. По нему же обвиняется и бывший схиигумен. Однако Георгий Бусыгин в суд не явился, чем показал свое нежелание диалога и неспособность слышать иную позицию, кроме своей собственной.

"За проявленное неуважение к своему священноначалию, за попытку скрыть свое подлинное отношение к расколу Н.В. Романова - формально находясь внутри Русской Православной Церкви, а на деле предательски разрушая её расколом изнутри – протоиерей Георгий Бусыгин был 2 ноября 2020 года по представлению епархиального церковного суда освобожден от должности настоятеля и до окончания следствия запрещен в священнослужении. На следующий день после своего отстранения от должности и запрещении в священнослужении протоиерей Георгий Бусыгин наконец сказал правду и 3 ноября 2020 года направил в адрес своего правящего архиерея митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла обращение, где говорил, что прекращает гласное поминовение своего священноначалия: "Сейчас не могу даже совместно молиться с Вами", - объяснили в епархии.

Поскольку Бусыгин, открыто разорвавший духовную связь с Русской Православной Церковью, был освобожден от должности настоятеля храма и запрещен в священнослужении, он не имел права служить в храме, принадлежащем Русской Православной Церкви. В связи с этим Екатеринбургская епархия "не могла позволить протоиерею Георгию Бусыгину совершать в Божием храме беззаконные, безблагодатные, то есть, по сути, пародийные богослужения, поддерживать и распространять раскол", и назначила в храм нового настоятеля. Вместе с этим епархия убедилась, что его служению не будет угрожать месть прежнего настоятеля протоиерея Георгия Бусыгина, чья раскольническая деятельность была разоблачена.

"Екатеринбургская епархия и впредь будет придерживаться этой позиции – вести диалог с теми, кто его хочет; учить тех, кто способен учиться; доводить свою позицию до тех, кто способен слышать; с терпением ждать тех, кому надо время, чтобы понять; просвещать тех, кто ищет истины; но немедленно отсекать тех, кто захочет осквернить Церковь расколом и с праведным гневом отвращаться предателей", - заключили в пресс-службе.