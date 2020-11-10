В России выявлено 20 977 новых случаев коронавируса
За последние сутки в России выявлено 20 977 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 25,4% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 368 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 15 600 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 817 109 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 31 161 летальный исход, выздоровел 1 350 741 человек.
Новые случаи распределились по регионам следующим образом:
Москва - 5902
Санкт-Петербург - 1485
Московская область - 685
Нижегородская область - 402
Архангельская область - 341
Красноярский край - 328
Республика Карелия - 320
Воронежская область - 307
Ростовская область - 307
Свердловская область - 294
Иркутская область - 252
Забайкальский край - 247
Республика Коми - 245
Хабаровский край - 242
Мурманская область - 239
Алтайский край - 234
Республика Бурятия - 229
Волгоградская область - 227
Омская область - 223
Томская область - 215
Ульяновская область - 214
Приморский край - 208
Республика Саха (Якутия) - 207
Ставропольский край - 204
Саратовская область - 201
Ханты-Мансийский АО - 197
Пермский край - 196
Кемеровская область - 193
Самарская область - 191
Ямало-Ненецкий АО - 191
Кировская область - 190
Оренбургская область - 189
Челябинская область - 189
Тверская область - 185
Новосибирская область - 179
Ленинградская область - 171
Пензенская область - 170
Республика Хакасия - 168
Амурская область - 166
Брянская область - 161
Белгородская область - 160
Ярославская область - 156
Тюменская область - 152
Краснодарский край - 146
Курская область - 141
Республика Крым - 141
Удмуртская Республика - 140
Ивановская область - 139
Калужская область - 136
Костромская область - 136
Орловская область - 134
Тульская область - 133
Калининградская область - 133
Астраханская область - 132
Вологодская область - 130
Псковская область - 129
Новгородская область - 122
Владимирская область - 114
Рязанская область - 111
Смоленская область - 108
Тамбовская область - 108
Сахалинская область - 106
Республика Башкортостан - 105
Республика Алтай - 100
Липецкая область - 98
Республика Тыва - 97
Курганская область - 93
Республика Калмыкия - 92
Республика Дагестан - 91
Карачаево-Черкесская Республика - 89
Республика Мордовия - 84
Кабардино-Балкарская Республика - 83
Республика Адыгея - 72
Чувашская Республика - 71
Севастополь - 71
Республика Северная Осетия - 69
Республика Ингушетия - 64
Камчатский край - 59
Республика Татарстан - 56
Республика Марий Эл - 45
Магаданская область - 45
Чеченская Республика - 42
Еврейская АО - 36
Ненецкий АО - 8
Чукотский АО - 6