10 Ноября 2020
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Общество В России Москва
Люди в медицинских масках (2020) | Фото: Накануне.RU

В России выявлено 20 977 новых случаев коронавируса

За последние сутки в России выявлено 20 977 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 25,4% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 368 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 15 600 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 817 109 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 31 161 летальный исход, выздоровел 1 350 741 человек.

Новые случаи распределились по регионам следующим образом:

Москва - 5902

Санкт-Петербург - 1485

Московская область - 685

Нижегородская область - 402

Архангельская область - 341

Красноярский край - 328

Республика Карелия - 320

Воронежская область - 307

Ростовская область - 307

Свердловская область - 294

Иркутская область - 252

Забайкальский край - 247

Республика Коми - 245

Хабаровский край - 242

Мурманская область - 239

Алтайский край - 234

Республика Бурятия - 229

Волгоградская область - 227

Омская область - 223

Томская область - 215

Ульяновская область - 214

Приморский край - 208

Республика Саха (Якутия) - 207

Ставропольский край - 204

Саратовская область - 201

Ханты-Мансийский АО - 197

Пермский край - 196

Кемеровская область - 193

Самарская область - 191

Ямало-Ненецкий АО - 191

Кировская область - 190

Оренбургская область - 189

Челябинская область - 189

Тверская область - 185

Новосибирская область - 179

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Республика Алтай - 100

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Республика Тыва - 97

Курганская область - 93

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Карачаево-Черкесская Республика - 89

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В России выявлено 20 977 новых случаев коронавируса

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Теги: коронавирус, коронавирус в россии, covid-19, заболевшие, статистика, оперштаб, погибшие



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