Создатель первого муниципального театра на Ямале стала заместителем главы Ноябрьска

Начальник управления культуры Ноябрьска Наталья Филонец стала заместителем главы администрации Ноябрьска, сообщили Накануне.RU в мэрии.

Должность она заняла после ухода Надежды Гудковой в окружное заксобрание. В сферу деятельности нового заместителя мэра входят вопросы образования, социальной защиты населения, молодежной политики, развития физической культуры и спорта, сохранения исторических и культурных памятников, развития культуры, местных традиций и обычаев.

Стаж работы Натальи Филонец в социальной сфере города составляет более 20 лет. Она известна тем, что приложила руку к созданию первого на Ямале профессионального муниципального театра.