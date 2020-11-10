10 Ноября 2020
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Общество В России Москва
больница, красная зона, врач, коронавирус (2020) | Фото: Пресс-служба ЦВО

Российские атомщики ежедневно сдают 300-500 положительных тестов на коронавирус

Российская атомная отрасль оказалась в общенациональном "тренде" – резко увеличилось количество выявляемых случаев коронавируса. Об этом в ежегодном обращении к работникам отрасли сообщил гендиректор Росатома Алексей Лихачев.

"Вы знаете, что уже несколько дней подряд в стране фиксируется свыше 20 тыс. новых случаев заболеваний. У нас в отрасли показатели тоже высокие, от 300 до 500 положительных тестов ежедневно. На сегодняшний день инфицированы 6135 человек. Понятно, что этот рост связан с улучшением качества диагностики, расширением тестирования, ежедневно в отрасли эту процедуру проходят не менее 2 тысяч человек. К счастью, у 90% болезнь протекает бессимптомно или в легкой форме, но в целом цифры, конечно, вызывают беспокойство", - рассказал глава компании.

По словам Лихачева, корпорация была вынуждена вернуться к "боевому режиму", который действовал в апреле-мае этого года.

"На предприятиях перезагружена работа штабов и дублеров. В "Росэнергоатоме" принято решение об изоляции части оперативных смен станций. В ядерном оружейном комплексе и топливной компании Росатома "ТВЭЛ" в отношении критически важного персонала проводятся специальные мероприятия", - сообщил Лихачев.  

новоуральск(2015)|Фото: Накануне.ru

Он отметил, что в атомградах сейчас уже более 17 тыс. заболевших. Тревожная ситуация сохраняется в Новоуральске, Снежинске, Сарове, ЗАТО Заречный (Пензенская обл.), Озерске, Нововоронеже, Железногорске.

"Недавно мы провели большое совещание с главами всех атомных городов, и настоятельно рекомендовали усилить профилактическую работу среди горожан, максимально широко использовать средства индивидуальной защиты в общественных местах и транспорте. Для предотвращения распространения болезни очень важно, чтобы все меры безопасности выполнялись не только на предприятиях, но и в городской среде. Здесь необходимы усилия и скоординированная работа руководства городов, предприятий и медицинских служб. Сейчас к работе медицинских учреждений в ЗАТО и пристанционных городах подключаются специалисты производственной системы "Росатом". И, конечно, в зоне нашего особого внимания по-прежнему остается обеспечение больниц и медсанчастей необходимыми лекарственными препаратами и медоборудованием", - сообщил глава Росатома.

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Российские атомщики ежедневно сдают 300-500 положительных тестов на коронавирус

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Теги: росатом, атомные города, зато, коронавирус



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