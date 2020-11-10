10 Ноября 2020
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Спорт Сибирский ФО Республика Тыва
спортзал (2020) | Фото: Накануне.RU

Губернаторский проект «Гнездо орлят»-«Эзирлернин уязы» реализуется в Туве

Общая строительная готовность спортивных залов, которые создают в Республике Тыва в рамках проекта "Гнездо орлят" на данный момент составляет около 78%, передает корреспондент Накануне.RU.  Координация проекта осуществляется министерством спорта Республики Тыва. Проект «Гнездо орлят» («Эзирлернин уязы») имеет своей задачей - создать возможности для занятия спортом для досуг детей и молодежи. Программа направлена на обеспечение сельских поселений спортивными сооружениями и была объявлена главой Тувы Шолбана Кара-оол в его послании в 2020 году.

В республике строится 10 спортивных залов. В сентябре 2020 года был сдан в эксплуатацию спортивный зал в селе Дус-Даг Овюрского кожууна. Следующимпо плану будет ввод спортзала в Бай-Тайгинском кожууне, сообщается на официальном портале региона.

спортзал, гнездо орлят, тува(2020)|Фото: gov.tuva.ru

Уже 14 ноября в  селе Хемчик будет открыт новый спортзал. На сегодня на 98% готов спортзал в селе Эйлиг-Хем Улуг-Хемского кожууна. Строители спортзала в селе Эрги-Барлык Барун-Хемчикского кожууна ожидают материалы для укладки пола и строительства крыши. На 90 % готовы объекты в Хайыракане Дзун-Хемчикского кожууна и в селе Хут Пий-Хемского кожууна. В Успенке Тандынского кожууна и селе Ак-Даш готовность спортивного зала составляет 86 %. В селе Сылдыс Эрзинского кожууна в настоящее время ведутся работы по устройству крыши, объект готов на 53 %. В селе Чодураа Улуг-Хемского строится спортзал ангарного типа. Сейчас идут работы по укреплению конструкции зала, готовность - 50 %.

Как сообщили в министерстве спорта региона, программа "Гнездо орлят" рассчитана на 3 года, строительство должно завершиться до 30 декабря 2022 года. Общий объем финансирования проекта в 2020 году – 18,0 млн. рублей. На данный момент освоено  более 15 млн рублей, около 84 % от общего финансирования 2020 года.

В результате реализации программы в 10 сельских поселениях Тувы появится свое место притяжения для юных спортсменов. Задача, которую ставят региональные власти - увеличить долю молодежи, систематически занимающейся физической культурой и спортом.

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Губернаторский проект «Гнездо орлят»-«Эзирлернин уязы» реализуется в Туве

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Теги: спортзал, программы гнездо орлят, тува, шолбана кара-оол



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