В Крыму откроют первое после 2014 года иностранное консульство

Посол Никарагуа в России Альба Асусена Торрес прибыла в Крым для открытия почетного консульства.

Представительство Никарагуа станет первым консульским учреждением иностранного государства в Крыму после его присоединения к России.

Консульство будет открыто в Симферополе, пишет Regnum.

Напомним, официально признали Крым частью России семь стран: Россия, Афганистан, Венесуэла, Куба, Никарагуа, КНДР и Сирия. Референдум о присоединении полуострова прошел в 2014 году.