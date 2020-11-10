В Пермском крае столкнулись грузовик и легковушка, погибли двое

Два человека погибли на трассе в Прикамье, сообщили Накануне.RU в краевом управлении ГИБДД.

В 1.00 в Сивинском районе на трассе Кострома – Шарья – Киров – Пермь в сторону Кирова ехал "ВАЗ-2114". По предварительной информации, на 946 км трассы его 57-летний водитель не выбрал безопасную скорость движения машины. Автомобиль выехал на "встречку", где столкнулся с грузовиком "Вольво" с полуприцепом.

Водитель легковушки и её 50-летняя пассажирка от полученных травм скончались на месте. По факту автоаварии проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.