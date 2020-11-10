10 Ноября 2020
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Происшествия Челябинская область
суд, молоток, правосудие (2019) | Фото: Накануне.RU

На Южном Урале сына депутата, сбившего насмерть двух человек, приговорили к 2 годам колонии

Челябинский областной суд оставил без изменения приговор в отношении сына депутата собрания Кунашакского района Руслана Имангулова, осужденного к 2 годам в колонии-поселении за смертельное ДТП.

Авария произошла 15 июля прошлого года в селе Кунашак.

Мужчина, управляя ТОЙОТА МАРК 2, превысил скорость и при торможении не справился с управлением автомобиля. Машину занесло, и он наехал на мужчину и женщину, которые находились на обочине. От полученных травм пешеходы скончались.

"В апелляционном представлении прокурор частично поддержал доводы апелляционного представления государственного обвинителя в части непринятия судом решения по гражданским искам. Потерпевшие, их представители, осужденный и его адвокат настаивали на смягчении наказания Имангулова и признании его осуждения условным. Суд апелляционной инстанции не нашел оснований для удовлетворения жалоб и представления", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного суда.

По решению суда мужчине также запрещено управлять транспортными средствами на 2,5 года.

Приговор вступил в законную силу.

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На Южном Урале сына депутата, сбившего насмерть двух человек, приговорили к 2 годам колонии

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Теги: Кунашак, ДТП. авария, смерть, гибель, депутат,



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