Рост числа выявленных взяточников зафиксирован в России
Взяточничества в России за девять месяцев 2020 года составили менее половины всех выявленных коррупционных преступлений в стране, сообщает Генпрокуратура.
Отмечается, что каждый третий взяточник оказался мелким. Массив коррупционных преступлений вырос на 0,8% - до 26,3 тыс.
В тройку регионов с наибольшим числом мелких взяточников вошли Башкирия, Москва и Ставропольский край.
По 76,7% коррупционных преступлений уголовные дела направлены в суд, сообщает ТАСС.
Как сообщалось, из-за кризиса россияне уменьшили расходы на взятки врачам государственных больниц, отмечается в исследовании Высшей школы экономики "Потребление медицинских услуг и лекарств в период экономического спада".