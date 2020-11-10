Рост числа выявленных взяточников зафиксирован в России

Взяточничества в России за девять месяцев 2020 года составили менее половины всех выявленных коррупционных преступлений в стране, сообщает Генпрокуратура.

Отмечается, что каждый третий взяточник оказался мелким. Массив коррупционных преступлений вырос на 0,8% - до 26,3 тыс.

В тройку регионов с наибольшим числом мелких взяточников вошли Башкирия, Москва и Ставропольский край.

По 76,7% коррупционных преступлений уголовные дела направлены в суд, сообщает ТАСС.

Как сообщалось, из-за кризиса россияне уменьшили расходы на взятки врачам государственных больниц, отмечается в исследовании Высшей школы экономики "Потребление медицинских услуг и лекарств в период экономического спада".