10 Ноября 2020
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взятка, отказ, жесты, коррупция, мзда, деньги, подкуп (2019) | Фото:

Рост числа выявленных взяточников зафиксирован в России

Взяточничества в России за девять месяцев 2020 года составили менее половины всех выявленных коррупционных преступлений в стране, сообщает Генпрокуратура.

Отмечается, что каждый третий взяточник оказался мелким. Массив коррупционных преступлений вырос на 0,8% - до 26,3 тыс.

В тройку регионов с наибольшим числом мелких взяточников вошли Башкирия, Москва и Ставропольский край.

По 76,7% коррупционных преступлений уголовные дела направлены в суд, сообщает ТАСС.

Как сообщалось, из-за кризиса россияне уменьшили расходы на взятки врачам государственных больниц, отмечается в исследовании Высшей школы экономики "Потребление медицинских услуг и лекарств в период экономического спада".

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Рост числа выявленных взяточников зафиксирован в России

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Теги: взятки, Россия



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