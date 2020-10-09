Глава Нижневартовска поздравил боксера Альберта Батыргазиева с очередной высокой победой

Глава города Нижневартовска Василий Тихонов встретился с боксером Альбертом Батыргазиевым и поздравил его с очередной высокой победой, сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии.

Альберт завоевал чемпионский титул среди профессионалов по версии WBA Asia во втором полулегком весе. Отметим, что мастер спорта России международного класса по боксу является воспитанником нижневартовской "Спортивной школы олимпийского резерва".

"В моем графике соревнований появилось свободное окно, поскольку олимпийский бокс на некоторое время приостановился, мне предложили провести бой, и я с удовольствием согласился. Это было сделано для того, чтобы не было простоя, чтобы не растерять форму", - сообщил Батыргазиев.

Василий Тихонов отметил, что смотрел трансляцию последнего поединка Альберта. 10-раундовый бой, который Батыргазиев провел с боксером из Киргизии Эржаном Тургунбековым в Казани, получился зрелищным.

"Победа нашего боксера – повод для радости всех жителей Нижневартовска. Гордимся достижениями Альберта, верим в его будущее. Всегда готовы оказывать всестороннюю поддержку спортсменам", - заявил он.

В декабре этого года трехкратный чемпион страны и обладатель пояса WBA Asia во втором полулегком весе Альберт Батыргазиев получит ключи от новой квартиры в Нижневартовске. Жилье выделяется Альберту как перспективному спортсмену, который отстаивает честь города на престижных соревнованиях мирового уровня.

Заслуженный тренер России, тренер высшей категории Руслан Куштанов, который занимается с Альбертом, подчеркнул, что на данный момент спортсмен возьмёт паузу в профессиональном боксе и вернется к приоритетному для него олимпийскому боксу.

"В октябре Альберта ждут спортивные сборы в Кисловодске. Наша задача на данный момент – подготовка к Чемпионату России по боксу среди любителей. Его проведение запланировано на конец ноября в Оренбурге", - заявил он.

Главная спортивная цель Альберта – Олимпиада. Предварительные сроки ее проведения – июль-август 2021 года. Напомним, что Альберт Батыргазиев одержал победу на лондонских рингах в 1/8 финала, по итогам которых победители гарантировали себе место на Олимпийских играх в Токио.

Спортсмен заявил, что стремится к золотой олимпийской медали, и что ради этого он готов трудиться: не только ради себя и своей семьи но и ради любимого города.

"Нижневартовск должен гордиться своими спортсменами", - подчеркнул боксер.

Заместитель главы города, директор департамента по социальной политике администрации города Ирина Воликовская отметила, что также на 2021 год в Нижневартовске запланировано проведение "Кубка Мира по боксу среди нефтяных стран". Альберт Батыргазиев станет не только участником, но и почетным гостем этих масштабных соревнований.