09 Октября 2020
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Происшествия Челябинская область
Сафонов Алексей Павлович исполняющий обязанности заместителя главы Чебаркульского городского округа (2014) | Фото: chebarcul.ru

Бывший замглавы Чебаркуля, осужденный за взятки, не смог выйти из колонии

Суд отказал бывшему заместителю главы Чебаркуля Алексею Сафонову в замене неотбытого срока в колонии на исправительные работы, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Напомним, в мае 2017 года суд приговорил бывшего чиновника к 9 годам в колонии строгого режима со штрафом в размере 11 млн 100 тыс. рублей за взятки. По версии следствия, Сафонов, являясь руководителем муниципального учреждения ЖКХ Чебаркуля, в декабре 2010 года получил взятку в сумме 1,8 млн рублей от директора коммерческой организации за заключение ряда контрактов по ремонту тепловых сетей, а также за общее покровительство компании. Позже он, уже будучи назначенным на должность заместителя главы города, получил взятку в сумме 2,2 млн рублей от директора той же коммерческой организации за аналогичные действия.

Сейчас экс-чиновник отбывает наказание в ФКУ ИК-24. Остаток наказания составляет 3 года 8 месяцев 3 дня.

Сафонов дважды подвал ходатайство о замене наказания. Первый раз в мае 2020 года, но суд отказал.

Сегодня в Озерском городском суде при рассмотрении ходатайства прокурор возражал против его удовлетворения. Он отметил, что осужденный не встал на путь исправления. В частности, из всей суммы штрафа он погасил на момент рассмотрения ходатайства 168 тыс. руб.

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Бывший замглавы Чебаркуля, осужденный за взятки, не смог выйти из колонии

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Теги: алексей Сафонов, заместитель главы Чебаркуля, коррупция, суд, приговор, взятка,



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