В Нефтеюганске тренер по лыжным гонкам спортивной школы объявил голодовку

В Нефтеюганске тренер по лыжным гонкам спортивной школы по зимним видам спорта Максим Мальчиков объявил бессрочную сухую голодовку, передает корреспондент Накануне.RU.

Требованием тренера стало увольнение нового директора спортивной школы, которого он обвинил в доведении образовательного учреждения до "плачевного состояния". Тренер утверждает, что якобы в школе было выявлено множество нарушений, связанных с начислением заработной платы, с увольнением сотрудников, с приемом на работу.

Также он сообщил, что с ним связались сотрудники правительства автономного округа и предложили создать рабочую группу для решения возникших вопросов.

Ситуацию изучают сотрудники аппарата уполномоченного по правам человека.