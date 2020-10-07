Знаменитая Ирбитская ярмарка переходит в онлайн из-за коронавируса

Знаменитая Ирбитская ярмарка проведет традиционный фестиваль-конкурс народных промыслов и ремесел "Город мастеров-2020" в формате онлайн. Об этом Накануне.RU сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

Заявку можно подать с 15 октября по 15 ноября на сайте мероприятия.

"Ирбитская ярмарка – это бренд Свердловской области. Постоянным гостем события является губернатор Евгений Куйвашев, а также представители иностранных государств. В прошлом году ярмарка установила рекорд по числу участников, одним из топовых мероприятий является фестиваль-конкурс Город мастеров, где представлена уникальная продукция ручной работы. В этом году он пройдет в режиме онлайн, что позволит объединить еще больше участников и познакомиться с их творчеством", - прокомментировала министр инвестиций и развития Свердловской области Виктория Казакова.

К заявке на участие в фестивале на сайте Ирбитской ярмарки нужно приложить фотопортрет мастера в народном или стилизованном костюме и от трех до пяти фотографий изделия. Итоги конкурса будут подведены 21 ноября 2020 года. Оцениваться будут функциональность, качество и надежность изделий, их конструкторские, технологические и дизайнерские решения по критериям: новизна и оригинальность идеи в традиционных формах, художественный уровень и уровень техники исполнения.

Посетители сайта смогут также проголосовать за понравившегося мастера, который получит "Приз зрительских симпатий".

Стоит отметить, что в последние дни в Свердловской области растет заболеваемость коронавирусом. За минувшие сутки в регионе было подтверждено 179 новых случаев заболевания.