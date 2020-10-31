01 Ноября 2020
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Коллаж, коронавирус (2020) | Фото: Накануне.RU

Власти Москвы отменили массовые мероприятия 4 и 7 ноября из-за коронавируса

Традиционный торжественный марш, посвященный очередной годовщине военного парада на Красной площади 7 ноября 1941 года, отменен, сообщили Накануне.RU в пресс-службе столичного департамента региональной безопасности Москвы.

Причиной отмены марша стала новая коронавирусная инфекция.

Также мэрия Москвы не согласовала массовые мероприятия, запланированные 4 ноября, в День народного единства, в различных районах города. Заявки на проведение мероприятий ранее поступали в городскую администрацию.

"В соответствии со складывающейся эпидемиологической обстановкой, в целях предотвращения распространения на территории Москвы коронавируса и на основании указа президента РФ установленный указом мэра Москвы запрет на проведение публичных мероприятий в городе Москве продолжает действовать", - говорится в сообщении.

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Власти Москвы отменили массовые мероприятия 4 и 7 ноября из-за коронавируса

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Теги: марш, массовые мероприятия, день народного единства, коронавирус



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