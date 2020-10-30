В Екатеринбурге утвердили программу развития искусства и культуры на ближайшие пять лет

Ближайшие пять лет уральскую столицу ждут работы по сохранению и развитию городской культурной среды, включающие в себя создание уникальной системы художественного образования и предоставление всем жителям Екатеринбурга творческой свободы для самореализации.

Муниципальная программа "Развитие культуры и искусства", рассчитанная на 2021-2025 гг., была разработана Управлением культуры администрации города в рамках реализации направления "Сохранение и развитие человеческого потенциала" Стратегического плана развития столицы Урала до 2030 г. после чего утверждена мэром Александром Высокинским.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, в ближайшие пять лет планируется развитие инфраструктуры учреждений культуры и искусства, совершенствование муниципальной системы культурно-досуговых учреждений, развитие театров, ЦПКиО имени В.В. Маяковского, Екатеринбургского зоопарка и многих других объектов.

За этот период также необходимо адаптировать музейную деятельность Екатеринбурга к требованиям современного информационного общества. То же касается и библиотечных услуг.

"У Екатеринбурга, безусловно, большой культурный потенциал. Для его раскрытия необходим дополнительный импульс", – заявил начальник Управления культуры городской администрации Илья Марков, подчеркнув, что уровень развития муниципалитета является визитной карточкой и напрямую влияет на привлекательность и конкурентоспособность.

Разработчики программы также учли, что для реализации всех поставленных задач необходима эффективная система подготовки профессиональных кадров.