Новый день – новый антирекорд: в России за сутки 18 283 новых случая коронавируса

За последние сутки в России выявлено 18 283 новых случая коронавируса в 84 регионах. Из них 22,3% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 355 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 14 519 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 599 976 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 27 656 летальных исходов, выздоровели 1 200 560 человек.