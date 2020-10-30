30 Октября 2020
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Общество В России
Люди в медицинских масках (2020) | Фото: Накануне.RU

Новый день – новый антирекорд: в России за сутки 18 283 новых случая коронавируса

За последние сутки в России выявлено 18 283 новых случая коронавируса в 84 регионах. Из них 22,3% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 355 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 14 519 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 599 976 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 27 656 летальных исходов, выздоровели 1 200 560 человек.

Новые случаи распределились по регионам следующим образом:

Москва - 5268

Санкт-Петербург - 801

Московская область - 524

Нижегородская область - 401

Архангельская область - 325

Ростовская область - 310

Воронежская область - 296

Красноярский край - 292

Свердловская область - 284

Иркутская область - 232

Забайкальский край - 232

Республика Коми - 231

Хабаровский край - 224

Алтайский край - 219

Республика Крым - 216

Республика Бурятия - 215

Ульяновская область - 206

Томская область - 203

Мурманская область - 199

Волгоградская область - 199

Омская область - 197

Ханты-Мансийский АО - 196

Ставропольский край - 195

Саратовская область - 195

Приморский край - 192

Республика Саха (Якутия) - 189

Новосибирская область - 185

Ямало-Ненецкий АО - 184

Кемеровская область - 180

Оренбургская область - 177

Республика Алтай - 172

Пензенская область - 170

Самарская область - 170

Пермский край - 165

Кировская область - 153

Брянская область - 152

Челябинская область - 151

Тверская область - 146

Тюменская область - 144

Республика Хакасия - 142

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Республика Башкортостан - 92

Сахалинская область - 91

Кабардино-Балкарская Республика - 88

Республика Тыва - 88

Новгородская область - 87

Республика Дагестан - 86

Карачаево-Черкесская Республика - 86

Липецкая область - 84

Курганская область - 80

Севастополь - 80

Республика Адыгея - 68

Республика Мордовия - 66

Республика Ингушетия - 63

Республика Северная Осетия - 61

Чувашская Республика - 59

Камчатский край - 51

Магаданская область - 48

Республика Марий Эл - 46

Республика Татарстан - 46

Еврейская АО - 42

Чеченская Республика - 12

Ненецкий АО- 6

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Новый день – новый антирекорд: в России за сутки 18 283 новых случая коронавируса

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Теги: коронавирус, коронавирус в россии, covid-19, заболевшие, статистика, оперштаб, погибшие



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