Новый день – новый антирекорд: в России за сутки 18 283 новых случая коронавируса
За последние сутки в России выявлено 18 283 новых случая коронавируса в 84 регионах. Из них 22,3% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 355 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 14 519 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 599 976 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 27 656 летальных исходов, выздоровели 1 200 560 человек.
Новые случаи распределились по регионам следующим образом:
Москва - 5268
Санкт-Петербург - 801
Московская область - 524
Нижегородская область - 401
Архангельская область - 325
Ростовская область - 310
Воронежская область - 296
Красноярский край - 292
Свердловская область - 284
Иркутская область - 232
Забайкальский край - 232
Республика Коми - 231
Хабаровский край - 224
Алтайский край - 219
Республика Крым - 216
Республика Бурятия - 215
Ульяновская область - 206
Томская область - 203
Мурманская область - 199
Волгоградская область - 199
Омская область - 197
Ханты-Мансийский АО - 196
Ставропольский край - 195
Саратовская область - 195
Приморский край - 192
Республика Саха (Якутия) - 189
Новосибирская область - 185
Ямало-Ненецкий АО - 184
Кемеровская область - 180
Оренбургская область - 177
Республика Алтай - 172
Пензенская область - 170
Самарская область - 170
Пермский край - 165
Кировская область - 153
Брянская область - 152
Челябинская область - 151
Тверская область - 146
Тюменская область - 144
Республика Хакасия - 142
Краснодарский край - 139
Ленинградская область - 134
Амурская область - 132
Орловская область - 125
Ярославская область - 123
Удмуртская Республика - 123
Курская область - 122
Астраханская область - 122
Ивановская область - 117
Республика Карелия - 117
Костромская область - 115
Тульская область - 115
Смоленская область - 114
Белгородская область - 111
Псковская область - 110
Калининградская область - 106
Рязанская область - 105
Владимирская область - 101
Калужская область - 101
Республика Калмыкия - 99
Вологодская область - 98
Тамбовская область - 92
Республика Башкортостан - 92
Сахалинская область - 91
Кабардино-Балкарская Республика - 88
Республика Тыва - 88
Новгородская область - 87
Республика Дагестан - 86
Карачаево-Черкесская Республика - 86
Липецкая область - 84
Курганская область - 80
Севастополь - 80
Республика Адыгея - 68
Республика Мордовия - 66
Республика Ингушетия - 63
Республика Северная Осетия - 61
Чувашская Республика - 59
Камчатский край - 51
Магаданская область - 48
Республика Марий Эл - 46
Республика Татарстан - 46
Еврейская АО - 42
Чеченская Республика - 12
Ненецкий АО- 6