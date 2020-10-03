Умер замглавы Миасса по городскому хозяйству

В Миассе умер замглавы города по городскому хозяйству Александр Качёв. Об этом в своём Instagram сообщил мэр Григорий Тонких, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Выражаю искреннее соболезнования семье и близким. Большая часть жизни Александра Качёва была неразрывно связана со сферой жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта. Он был опытным руководителем, честным, порядочным, очень отзывчивым и доброжелательным человеком. Его уважали за грамотный подход к решению всех поставленных задач, за неравнодушное отношение к людям и обостренное чувство ответственности за дело, которому он посвятил жизнь. Уверен, светлая память о Качёве навсегда сохранится в сердцах близких, друзей и коллег", - отметил Тонких.

Качёв родился 2 декабря 1975 г. в Миассе. В 2002 г. окончил Южно-Уральский государственный университет по специальности "Юриспруденция". Трудовую деятельность после службы в армии начал в 1995 г. экономистом. С декабря 2012 г. руководил управлением, а затем – комитетом по энергетике, транспорту и ЖКХ мэрии. С 2016 г. Александр Александрович был первым заместителем главы администрации Миасского городского округа, а с 2019 г. и до смерти – заместителем главы по городскому хозяйству. Вместе с женой воспитывал дочь.