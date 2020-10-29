В ЕС призвали к немедленному прекращению боевых действий в Карабахе

В Европейском парламенте призвали к немедленному и безоговорочному прекращению боевых действий на территории Нагорного Карабаха, сообщает РИА Новости.

В ЕС также призывали к введению эффективного международного механизма мониторинга прекращения огня, заявив, что решительно осуждают нарушение достигнутых ранее договоренностей.

Напомним, что сегодня было опубликовано два списка с фамилиями погибших в Карабахе. В первом был указан 51 погибший, во втором - 47.