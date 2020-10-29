Опубликован второй за сутки список погибших в Карабахе

Министерство обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) опубликовало уже второй за эти сутки список погибших военных, насчитывающий 47 фамилий, сообщает ТАСС. В среду в аналогичном списке числилась 1 тыс. 67 погибших. Позже в четверг сайт оборонного ведомства сообщил еще о 51 зафиксированной смерти.

Напомним, что 7 октября президент России Владимир Путин призвал все силы в Карабахе к немедленному прекращению огня. До этого президент дважды поговорил по телефону с премьер-министром республики Армения Николом Пашиняном. Тот, в свою очередь, заявлял, что расположенные в Армении российские силы могут быть использованы для обеспечения безопасности республики. Он напомнил, что в Армении расположена 102-я российская база, а также совместная система ПВО.