В ДНР школы возвращаются к частичному очному обучению

В школах ДНР со 2 ноября возобновится очное обучение по основным предметам. Об этом заявил министр образования и науки республики Михаил Кушаков.

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В начале октября школьников отправили на трехнедельные каникулы, которые продлили еще на неделю. Глава ДНР Денис Пушилин поручил 30 октября начать отопление всех школ, чтобы своевременно устранить проблемы. Отопление жилых домов было запущено только неделю назад в связи с очень теплой погодой.

Кушаков призвал выполнять рекомендации в школах по борьбе с коронавирусом. Это значит минимизировать контакты между школьниками из разных классов. Для этого следует в разное время начинать уроки в разных классах. Рекомендуется сократить уроки на пять минут, чтобы проветрить класс и провести его дезинфекцию. Также учителям дается право самим на месте определять сроки проведения занятий, чтобы минимизировать скопление учеников.

При этом ряд учебных предметов предлагается проводить в очно-заочной, заочной или дистанционной формах. К ним относятся: основы религиозных культур и светской этики, основы духовно-нравственной культуры народов ДНР, искусство, технология, БЖД, экология и другие, кроме профильных предметов.

Вузы и техникумы ДНР находятся на дистанционном режиме с 28 сентября.

Ситуация с коронавирусом остается стабильно непростой. С середины сентября заболеваемость существенно выросла и составляет от 100 до 200 выявленных заражений ежедневно. Всего за все время было зафиксировано 6,4 тыс. заражений, половина из них выздоровели, но более 500 человек умерли.