Более двух тысяч обращений граждан поступило депутатам Воронежской областной думы с начала 2020 года

Большинство обращений связано с вопросами социальной поддержки в условиях распространения коронавирусной инфекции, сферы ЖКХ, экономики, соблюдения законности и обеспечения правопорядка, передает корреспондент Накануне.RU. В третьем квартале 2020 года в приемной граждан Воронежской областной думы депутатам поступило более 600 обращений. Отметим, что обращения принимались в дистанционном режиме.

Председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов отмечает, что современные технологии позволяют депутатам постоянно оставаться на связи с избирателями.

"Несмотря на сложности и ограничения, связанные с пандемией коронавируса, работа с обращениями граждан не прекращается и в региональном парламенте, и в партийных приемных, и в личных депутатских приемных в избирательных округах. Наш главный приоритет – это защита интересов граждан и забота о каждом нуждающемся в поддержке жителе Воронежской области. Для этого депутаты используют различные формы дистанционной работы: прием обращений в письменном виде, по электронной почте, телефону, общение с воронежцами в соцсетях и с помощью видеоконференций", – рассказал Владимир Нетёсов.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Воронежской областной думы, всего по итогам 9 месяцев 2020 года парламентарии решили более 2 тысяч вопросов, поступивших от воронежцев в приемную граждан регионального парламента, в приемные в избирательных округах, а также в региональную общественную приемную партии «Единая Россия».

Также положительно зарекомендовала себя и недавняя практика проведения тематических приемов. С 5 по 9 октября депутаты Воронежской областной Думы вместе с экспертами приняли участие в консультациях пожилых граждан, которые провели на площадках 40 партийных приемных «Единой России». Всего за время проведения тематической недели поступило более 450 обращений от граждан старшего возраста. Воронежцы смогли получить консультации по вопросам здравоохранения, социального обслуживания, ЖКХ, а также помощь в решении бытовых проблем. В режиме видеоконференции состоялся также диалог с персоналом и постояльцами областного геронтологического центра.

Со 2 по 6 ноября пройдет неделя тематических приемов, посвященных вопросам жилищно-коммунальной сферы.

Заместитель председателя Комитета Воронежской областной Думы по жилищно-коммунальному хозяйству, энергетике и тарифам, руководитель региональной партийной приемной Марина Андрейчук рассказала, что сейчас специалисты пробуют новые форматы работы с заявителями. "Для того чтобы дать возможность всем без исключения жителям региона обратиться к нам и получить консультативную либо практическую помощь, мы применяем все возможные варианты общения. В постоянном режиме у нас работает телефонная линия, к рассмотрению мы принимаем обращения, которые оставлены на официальном сайте партии, а также пришедшие по электронной почте и смс. Сейчас начинаем активно использовать возможность видеосвязи, – рассказала Марина Андрейчук. – Как только мы получаем обращение, мы в тот же день запускаем его в работу – определяем ответственного специалиста, намечаем пути решения и в минимальные сроки стараемся дать ответ".

Напомним, что обратиться в приемную граждан Воронежской областной Думы можно различными способами: письменные обращения можно отправить почтой по адресу 394018, г. Воронеж, ул. Кирова, 2. В обращении необходимо указать - наименование законодательного органа власти Воронежской области (либо фамилия, имя, отчество соответствующего депутата, либо должность соответствующего депутата); фамилию, имя, отчество отправителя; почтовый адрес, по которому должны быть направлены ответ или уведомление о переадресации обращения; сформулировать суть предложения, заявления или жалобы; необходима личная подпись, дата и контактный телефон. Если это необходимо по сути обращения, то к нему прилагаются документы или материалы либо их копии. Письменное обращение рассматривается в течение 30 дней со дня его регистрации, в исключительных случаях срок может быть продлен еще на 30 дней.

В электронную приемную можно обратиться на официальном сайте Воронежской областной Думы. В электронном обращении обязательно указывается: адресат обращения (депутат Воронежской областной Думы, либо комитет); фамилия, имя, отчество гражданина; почтовый адрес (с индексом); контактный телефон; адрес электронной почты и текст обращения. К этому обращению тоже можно прикрепить файлы с необходимыми документами и материалами либо направить указанные документы и материалы или их копии в письменной форме по почте. Электронное обращение также рассматривается в течение 30 дней со дня его регистрации.

Если гражданину необходима информация справочного характера, можно обращаться по телефону: (473) 277-93-13.