Путин не считает нужным дополнять договор о союзном государстве с Белоруссией

Владимир Путин не считает, что проект интеграции России и Белоруссии нуждается в дополнении. Исполнять или не исполнять до конца имеющийся договор – вот в чем вопрос.

"Договор был подписан в 1999 году. Он реализуется и частично уже реализован. Некоторые положения еще не были реализованы: это создание парламента, общие границы и некоторые другие. Стоял вопрос о создании единой валюты – это не сделано. Но в социальной сфере мы прошли достаточно большой совместный путь, и это позитивно отражается на развитии наших стран.

Этот процесс начался давно, в договоре все предусмотрено. Мы не считаем, что туда надо что-то вносить дополнительно. План уже есть, и его надо либо реализовывать, либо от чего-то воздержаться", - отметил президент на форуме "Россия зовет!" в Москве.

Путин подчеркнул, что необходимость новых президентских выборов в соседней стране должен определять сам белорусский народ и власти Белоруссии. "Мы в эти дела не лезем", - заметил глава государства.

Вместе с тем он похвалил инициативу Александра Лукашенко по изменению Конституции. "На что я бы обратил внимание – действующий президент заявил о возможности принятия новой конституции и организации на этой базе выборов. Я думаю, это исходя из реалий сегодняшнего дня значительный шаг навстречу его политическим оппонентам. Надо чтобы все политические силы включились в этот процесс, а не обвиняли огульно президента", - считает Путин.