Американская газета The Wall Street Journal сообщила о пермячке, причастной к "досье" на Трампа

Американская газета The Wall Street Journal сообщает о причастности пермячки к подготовке "досье" на президента США Дональда Трампа во время президентской гонки в 2016 г.

Со ссылкой на свои источники, издание сообщает, что речь идет о 40-летней уроженке Перми Ольге Галкиной, работавшей в тот период руководителем службы по связям с общественностью в кипрском филиале компании XBT Holding SA, принадлежащей предпринимателю Алексею Губареву. Одним из основных активов XBT Holding SA является хостинг Webzilla.

По версии издания, летом 2016 г. к ней обратился бывший одноклассник Игорь Данченко, который работал на бывшего сотрудника британских спецслужб Кристофера Стила. Якобы он попросил бывшую одноклассницу раскрыть компрометирующую Трампа информацию, которая позволила бы уличить его в связях с Россией.

В публикации говорится, что Ольга Галкина представила Данченко информацию о том, что якобы хостинг Webzilla причастен к хакерской атаке на сервер демократов, а Губарев будто бы содействовал спецслужбам РФ. Также по версии газеты, один из помощников Трампа провел в Праге встречу российскими официальными лицами. На встрече якобы обсуждались детали кибератак в пользу Трампа и плата за них.

Как следует из материала, Галкина была уволена из подразделения XBT Holding после конфликта с работодателем.

По данным ТАСС, проживающий в США Данченко ранее в интервью газете The New York Times отрицал, что он работал на российские спецслужбы.