Американская газета The Wall Street Journal сообщила о пермячке, причастной к "досье" на Трампа

29 Октября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Здравоохранение просит социализма

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика За рубежом
Дональд Трамп (2020) | Фото: Первый канал

Американская газета The Wall Street Journal сообщила о пермячке, причастной к "досье" на Трампа

Американская газета The Wall Street Journal сообщает о причастности пермячки к подготовке "досье" на президента США Дональда Трампа во время президентской гонки в 2016 г.

Со ссылкой на свои источники, издание сообщает, что речь идет о 40-летней уроженке Перми Ольге Галкиной, работавшей в тот период руководителем службы по связям с общественностью в кипрском филиале компании XBT Holding SA, принадлежащей предпринимателю Алексею Губареву. Одним из основных активов XBT Holding SA является хостинг Webzilla.

По версии издания, летом 2016 г. к ней обратился бывший одноклассник Игорь Данченко, который работал на бывшего сотрудника британских спецслужб Кристофера Стила. Якобы он попросил бывшую одноклассницу раскрыть компрометирующую Трампа информацию, которая позволила бы уличить его в связях с Россией.

В публикации говорится, что Ольга Галкина представила Данченко информацию о том, что якобы хостинг Webzilla причастен к хакерской атаке на сервер демократов, а Губарев будто бы содействовал спецслужбам РФ. Также по версии газеты, один из помощников Трампа провел в Праге встречу российскими официальными лицами. На встрече якобы обсуждались детали кибератак в пользу Трампа и плата за них.

Как следует из материала, Галкина была уволена из подразделения XBT Holding после конфликта с работодателем.

По данным ТАСС, проживающий в США Данченко ранее в интервью газете The New York Times отрицал, что он работал на российские спецслужбы.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Американская газета The Wall Street Journal сообщила о пермячке, причастной к "досье" на Трампа

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Дональд Трамп, The Wall Street Journal, пермячка, разведка



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети