Уникальный костюм эмпатии поможет свердловским волонтерам научиться обращаться с людьми с ОВЗ

На Среднем Урале презентовали уникальный костюм эмпатии, имитирующий состояние человека с ОВЗ. Благодаря ему добровольцы проекта "Волонтеры инклюзии" смогут на собственной шкуре испытать трудности граждан с ограниченными возможностями здоровья и научиться правильно с ними обращаться.

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики Свердловской области, костюм имитирует нарушение зрения, слуха и движения пожилого человека и инвалида. На Среднем Урале проект реализуется с 2018 г. совместными усилиями регионального отделения "Союз добровольцев России" и Свердловским областным медицинским колледжем при поддержке Фонда президентских грантов.

"Свердловская область является одним из центров проведения всемирных и всероссийских мероприятий, поэтому необходимо, чтобы добровольцы не только знали теоретически, но и умели практически эффективно взаимодействовать с человеком, с учетом его особенностей здоровья. В рамках проекта добровольцы проходят онлайн-курсы по программе инклюзивной подготовки волонтеров, а затем отрабатывают полученные навыки на практических занятиях. Всего в рамках проекта знания и навыки получат более двух тысяч волонтеров", – рассказал начальник свердловского отделения "Союз добровольцев России" Вадим Савин.

Инновационный костюм состоит из жилета, нарукавников, наколенников, перчаток, специальной обуви, очков и наушников. В совокупности эти элементы создают необходимый эффект. Помогает и вес всего комплекта, который составляет 20 кг. Это особенно хорошо имитирует ощущения человека, который испытывает сложности в работе сердечно-сосудистой системы во время физической активности.

"Можно сымитировать помутнение хрусталика глаза, сужение поля зрения, потерю высокой частоты слуха, ограничение подвижности головы, тугоподвижность суставов, потерю физической силы, уменьшение способности сжатия и захвата предметов руками, снижение навыков координации и другие особенности здоровья", – пояснил Вадим Савин.

Проект "Волонтеры инклюзии" уже реализуется в 12 муниципалитетах Свердловской области. Пока что занятия с костюмом эмпатии стартовали только в Екатеринбурге, но, по словам организаторов, такие практические навыки получат все добровольцы.