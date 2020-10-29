29 Октября 2020
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Экономика В России Москва
Владимир Путин (2019) | Фото: kremlin.ru

Путин не предоставляет свои данные в интернете: "Я привык сам спрашивать"

Владимир Путин на форуме "Россия зовет!" рассказал об "интернете вещей" и о том, как сделать безопасным такое глубокое внедрение цифровых технологий в жизнь россиян.

"Я тут недавно пришел в спортзал, встал на беговую дорожку - она потребовала имя, фамилию, номер паспорта. Я пересел на велосипед", - сообщил хозяин форума, глава банка ВТБ Андрей Костин.

"Вот Вы встали на дорожку – от Вас требуют сведения. В вашем кармане могли бы быть такие возможности, что Вы бы удовлетворили тех, кто хочет о вас что-то знать, но в то же время защитили свои данные", - пояснил президент.

"А Ваша дорожка не спрашивает данные?" – спросил Костин.

"Я привык сам спрашивать, а не предоставлять данные", - ответил Путин.

Президент заявил, что в сфере контроля за цифровой сферой Россия не намерена следовать каким-то сложившимся схемам, будь то китайская или европейская: "У нас будет российская. Но она будет. Это же права человека. Мы будем действовать очень аккуратно, чтобы эта сфера не была заморожена и позволяла развиваться экономике, здравоохранению, всем сферам, но люди должны чувствовать себя защищенными. Запретительных мер мы внедрять не намерены".

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Путин не предоставляет свои данные в интернете: "Я привык сам спрашивать"

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Теги: владимир путин, интернет вещей, цифровизация, контроль



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