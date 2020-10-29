29 Октября 2020
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Политика Челябинская область
Алексей Текслер, губернатор Челябинской области, (2020) | Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области

Алексей Текслер предложил провести в Челябинске Форум глав регионов ШОС в 2021 году

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер открыл первый Форум глав регионов стран Шанхайской организации сотрудничества, который проходит сегодня в режиме видеоконференцсвязи. На заседании глава региона выступил за развитие межрегионального сотрудничества и создание совместных проектов, а также предложил провести в Челябинске весной 2021 года очную встречу глав регионов стран ШОС при условии нормализации эпидемиологической обстановки, передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, именно Челябинская область выступила с инициативой проводить Форум глав регионов ШОС. Идея была поддержана в итоговом документе саммита ШОС в Астане в 2017 году. В декабре 2018 года в Челябинске состоялась ознакомительная встрече в формате Форума глав регионов государств – членов Шанхайской организации сотрудничества, в которой приняли участие более 100 представителей из Китая, Киргизии, Казахстана, Таджикистана, Пакистана, Узбекистана, Индии и России. Первый Форум планировалось провести в Челябинске в октябре 2020 года, но из-за пандемии коронавируса он проходит в режиме видеоконференцсвязи.

ШОС, флаги(2018)|Фото:Накануне.RU

Губернатор Алексей Текслер, открывая форум, подчеркнул, что Российская Федерация долго шла к этому событию, благодаря поддержке Секретариата ШОС, национальных координаторов стран ШОС, а также коллег из других государств, эта инициатива воплощена в жизнь. Он выразил надежду, что уже в 2021 году Форум состоится в Челябинске в очном формате.

"Основные направления деятельности Форума глав регионов охватывают не только торгово-экономическую сферу, но и здравоохранение, культуру, спорт, туризм, науку и образование, инновации, то есть практически все сферы взаимодействия. Мы открыты для новых предложений и в докладах сегодня ждем предложений по направлениям и форматам сотрудничества", - отметил глава региона.

В ходе своего выступления губернатор рассказал об экономическом потенциале Челябинской области. Регион имеет крайне выгодное экономическое расположение, обладает хорошо развитой транспортной сетью, значительным производственным, трудовым и научным потенциалом, разнообразной ресурсной базой, уникальными природно-климатическими условиями. В настоящий момент делается упор на повышение инвестиционной привлекательности региона.

Южный Урал готов развивать не только экономическое сотрудничество с регионами стран ШОС, привлекая инвестиции, но взаимодействовать в образовательной, научно-производственной, культурной, туристической сферах, а также совместно налаживать авиасообщение. В этой связи Алексей Текслер предложил связать Челябинск с городами стран ШОС прямыми авиарейсами.

"Сегодня я надеюсь на предложения по развитию нашего сотрудничества, реализации новых форматов взаимодействия. Нам нужны новые совместные межрегиональные проекты в различных сферах, и в первую очередь в бизнесе. Как регион-председатель Челябинская область готова выступить агрегатором предложений, чтобы в дальнейшем строить работу форума с учетом мнений всех участников", - подчеркнул Алексей Текслер.

На заседании Форума глав регионов стран-участниц ШОС Алексей Текслер выступил с рядом инициатив. В частности, он предложил организовать весной 2021 года в Челябинске очную встречу глав регионов, если позволит санитарно-эпидемиологическая обстановка, а также провести конгресс представителей бизнес-сообществ стран ШОС и экспертную встречу по вопросам развития Форума в декабре 2020 года.

Специальный представитель президента РФ по делам ШОС Бахтиер Хакимов убежден, что Форум станет интересной и перспективной площадкой для развития взаимодействия в рамках ШОС по всем направлениям.

"Мы присутствуем на очень важном событии - начале работы Форума глав регионов ШОС. Это действительно очень интересная и перспективная инициатива родилась в недрах Челябинской области. Она была поддержана президентом РФ, и вместе с главами государств-членов ШОС воплощается в жизнь. Мы убеждены, что форум станет интересной и перспективной площадкой для развития взаимодействия в рамках ШОС по всем направлениям", - подчеркнул он.

Бахтиер Хакимов поддержал предложение Алексея Текслера провести Форум в очном формате в Челябинске.

"Мы с удовольствием услышали предложения руководства Челябинской области о проведении в очном формате Форума в будущем году. Национальные координаторы готовы приехать сразу же, как вы нас позовете", - добавил он.

Генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества Владимир Норов отметил, что Челябинск один из крупных экономических и туристических центров Российской Федерации, обладающий значительным индустриальным, промышленным, сельскохозяйственным и транспортным потенциалом.

"Хочу отметить, что Челябинск играет активную роль в продвижении интеграционных процессов на пространстве ШОС, выступает в качестве важной площадки проведения различных мероприятий в рамках организации", - заявил он.

По словам Норова, в условиях пандемии коронавируса страны и регионы на пространстве ШОС сталкиваются с самыми серьезными вызовами в социально-экономической сфере.

"Сегодняшняя встреча дает нам хорошую возможность для обсуждения актуальных вопросов преодоления негативных последствий пандемии, поиска решений ранее поставленных задач по развитию межрегионального сотрудничества в рамках ШОС, а также обмена мнениями по новым приоритетам взаимодействия. В целом Шанхайская организация сотрудничества за относительно короткий исторический промежуток времени сумела продемонстрировать эффективную модель многостороннего взаимодействия, и государства члены ШОС намерены наращивать содействию развития отношений между регионами в рамках ШОС в интересах углубления взаимодействия между народами, а также обмена опытом территориального развития", - подчеркнул он.

Среди важнейших направлений деятельности организации в рамках Стратегии развития ШОС до 2025 года определены содействие в осуществлении приграничных и межрегиональных проектов, создание совместных производств. На заседании Совета глав государств - членов ШОС в Бишкеке была принята программа развития межрегионального сотрудничества государств-членов ШОС. В программе определены направления сотрудничества – содействие в реализации инвестиционных проектов, создание совместных предприятий, в том числе в сфере высоких технологий, инноваций, энергосбережения и цифровой экономики, а также развитие взаимовыгодного сотрудничества в сфере товаров и услуг, промышленности и сельского хозяйства.

"Реализация принятых документов поможет наладить эффективное взаимодействие между административно-территориальными образованиями, а также развивать деловые контакты между предприятиями регионов стран-членов организации. В этой связи считаем необходимым разработку плана действий по реализации программы развития межрегионального сотрудничества государств членов ШОС. Секретариат ШОС готов оказать всемерное содействие в разработке данного плана действий", - считает генеральный секретарь ШОС.

В завершении выступления Владимир Норов отметил, что Форум глав регионов может стать эффективной площадкой для обеспечения ускоренного экономического роста, позволит повысить инвестиционную привлекательность регионов, активизирует межрегиональную кооперацию и поможет оказать содействие в преодолении негативных последствий пандемии.

Добавим, что Челябинская область будет осуществлять председательство в Форуме глав регионов стран Шанхайской организации сотрудничества в 2020-2022 годах.

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Алексей Текслер предложил провести в Челябинске Форум глав регионов ШОС в 2021 году

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Теги: Алексей Текслер, ШОС, форум глав регионов,



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