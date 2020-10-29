29 Октября 2020
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Общество В России Москва
Вакцина от коронавируса, разработанная НИЦ им. Гамалеи. (2020) | Фото: пресс-служба РПФИ / НИЦ им. Гамалеи / sputnikvaccine.com

Путин сообщил о некоторых проблемах с массовым производством коронавирусных вакцин

Владимир Путин сообщил о том, как идет развертывание промышленного производства вакцин от коронавируса в России и как будет выстраиваться сотрудничество с иностранцами, желающими закупить препараты.

"Наши ученые активно и в высшей степени эффективно прошли путь по созданию вакцин. В России сохранены и развиваются научные школы, созданные еще во времена Советского Союза, нам удалось сохранить коллективы и их наработки. Мы очень благодарны и НИЦ им. Гамалеи, и "Вектору" из Новосибирска. Это хорошие препараты. Они безопасные и эффективные. На подходе третья вакцина", - рассказал президент на форуме "Россия зовет!".

"Вопрос сейчас только один – обеспечить необходимый объем промышленного производства. Здесь есть некоторые проблемы с оборудованием, как говорится, с "железом" – не на всех производственных площадках оно есть. Мы должны будем обеспечить вакцинирование россиян, защитить их здоровье", - отметил Путин.

Он сказал, что Россия будет "с удовольствием работать с внешними рынками". "Мировой рынок оценивается $100 млрд в годовом выражении. Мы готовы здесь обеспечить продажу интеллектуальной собственности и производство вакцин на площадках зарубежных партнеров. Не в ущерб вакцинации в самой России, поскольку мы еще должны приобрести или создать это оборудование, а у иностранцев оно уже есть", - сообщил Путин.

Глава государства сообщил, что и в научной сфере Россия готова работать с иностранными партнерами "плотнее, чем было до сих пор". "Мы знаем, что многие европейские страны заключили контракты на поставку вакцины из Великобритании. Я знаю, что там есть некоторые проблемы", - пояснил президент.  

"Уже во все регионы вакцина поступила. Надеюсь, к массовой вакцинации приступим в конце года. А первым из иностранных государств вакцину получит Белоруссия", - подытожил Путин.

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Путин сообщил о некоторых проблемах с массовым производством коронавирусных вакцин

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Теги: вакцина от коронавируса, производство вакцины, владимир путин



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