Путин сообщил о некоторых проблемах с массовым производством коронавирусных вакцин

Владимир Путин сообщил о том, как идет развертывание промышленного производства вакцин от коронавируса в России и как будет выстраиваться сотрудничество с иностранцами, желающими закупить препараты.

"Наши ученые активно и в высшей степени эффективно прошли путь по созданию вакцин. В России сохранены и развиваются научные школы, созданные еще во времена Советского Союза, нам удалось сохранить коллективы и их наработки. Мы очень благодарны и НИЦ им. Гамалеи, и "Вектору" из Новосибирска. Это хорошие препараты. Они безопасные и эффективные. На подходе третья вакцина", - рассказал президент на форуме "Россия зовет!".

"Вопрос сейчас только один – обеспечить необходимый объем промышленного производства. Здесь есть некоторые проблемы с оборудованием, как говорится, с "железом" – не на всех производственных площадках оно есть. Мы должны будем обеспечить вакцинирование россиян, защитить их здоровье", - отметил Путин.

Он сказал, что Россия будет "с удовольствием работать с внешними рынками". "Мировой рынок оценивается $100 млрд в годовом выражении. Мы готовы здесь обеспечить продажу интеллектуальной собственности и производство вакцин на площадках зарубежных партнеров. Не в ущерб вакцинации в самой России, поскольку мы еще должны приобрести или создать это оборудование, а у иностранцев оно уже есть", - сообщил Путин.

Глава государства сообщил, что и в научной сфере Россия готова работать с иностранными партнерами "плотнее, чем было до сих пор". "Мы знаем, что многие европейские страны заключили контракты на поставку вакцины из Великобритании. Я знаю, что там есть некоторые проблемы", - пояснил президент.

"Уже во все регионы вакцина поступила. Надеюсь, к массовой вакцинации приступим в конце года. А первым из иностранных государств вакцину получит Белоруссия", - подытожил Путин.