Раздувать расходы необоснованно – значит сталкиваться с рисками, - Путин

Владимир Путин прокомментировал предложения тратить деньги из ФНБ активнее, также привлекать средства за счет наращивания госдолга. Такое ему предложил на форуме "Россия зовет!" глава ВТБ Андрей Костин. Банкир и хозяин фонда заметил, что к тому, чтобы воспользоваться этими инструментами призывает даже известный сторонник экономии Алексей Кудрин. "Может, черный день уже наступил?" – спросил Костин.

"Мы могли бы увеличить расходы. А нужно ли это сейчас делать? Мы это делаем уже. Мы поддерживаем наших граждан. Откуда эти деньги взялись? Это как раз деньги из резервов. Почему дефицит бюджета по году будет умеренный? Мы используем резервы. Нужно ли увеличивать? Раздувать расходы необоснованно – значит сталкиваться с рисками, которые уже не просчитать.

Мы понизили ставку по ипотеке – получили рекордный приток средств в строительную отрасль. Но я упомянул и о рисках. Рост цен – он возможен. Можно деньги вкачать, а потом возросшие цены съедят все наши благие намерения", - отметил президент.