29 Октября 2020
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Экономика В России Москва
Коллаж, Владимир Путин, цифровая экономика (2020) | Фото: Накануне.RU

Мы не собираемся ограничивать движение капиталов – Путин

Владимир Путин вновь вспомнил об офшорной зоне на Кипре. А точнее – о тех деньгах, которые оттуда возвращаются в Россию.

На форуме "Россия зовет!" президент России прокомментировал снижение прямых иностранных инвестиций в нашей стране. По мнению президента, ничего страшного не происходит.

"Спад экономики наблюдается не только в России – во всем мире. В российской экономике он ниже, чем в экономиках других стран, в том числе в так называемых развитых экономиках. Здесь ничего необычного, мы находимся в мировом тренде. Когда иностранные аналитики это связывают со структурой экономики, но я не думаю, что это так. Например, спад спроса на энергоносители был весомый, но несмотря на это экономика выдерживает. Мы в значительной степени отстегнули экономику от колебаний цен на мировых рынках благодаря бюджетному правилу и плавающему курсу рубля. Сохранили и приумножили наши резервы. У нас одна из наименьших в мире долговых нагрузок государственных", - заявил президент.

"Один из важнейших факторов – привлечение инвестиций, не только иностранных. Проведенные международными институтами опросы зарубежных инвесторов показали, что никто не отказывается от работы в России, наоборот, количество тех, кто планирует работать на российском рынке, увеличивается. И мы будем создавать для всех инвесторов условия. Основные у нас инвесторы откуда – Кипр. Это реинвестиции по сути. Ну, ничего страшного в этом нет. Мы не собираемся ограничивать движение капиталов", - добавил президент.

"Спад у нас будет, но меньше, чем в других странах – 4% в этом году, в следующем году – 4,2%, а через год уже точно будет рост. Очень надеюсь, что наши иностранные инвесторы это оценят. Какие-то цели мы смещаем по графику "вправо", но они не отменяются. Инфраструктурные проекты даже увеличиваются, ряд крупных инвестпроектов мы как планировали – так и будем реализовывать, иногда даже в сроки более ранние", - заключил глава государства.

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Мы не собираемся ограничивать движение капиталов – Путин

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Теги: иностранные инвестиции, владимир путин, инвесторы



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