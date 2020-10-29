Роспотребнадзор разрешил любым лабораториям делать тесты на коронавирус. Но с одним условием

Роспотребнадзор сообщил об упрощении получения разрешения на организацию тестирования на коронавирус. Теперь его сможет получить почти любая российская лаборатория.

"Сегодня любая лаборатория, включая частные негосударственные лаборатории, вправе организовать тестирование на коронавирусную инфекцию. Процедура организации таких исследований максимально проста и заключается в подаче лабораторией уведомления на интернет-странице Федерального центра гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора. Единственное требование – обязательная передача информации в Роспотребнадзор в случае выявления нового коронавируса", - отметили в пресс-службе ведомства.

В Роспотребнадзоре надеются, что это поможет расширить и без того массовое тестирование (по крайней мере, власти уверяют, что охват тестированием в России самый высокий в мире). На 28 октября было проведено более 59,2 млн лабораторных исследований. Между тем, в СМИ и соцсетях появляется много сообщений о том, что даже людям с симптомами коронавируса часто приходится ждать бесплатного анализа за счет государства неделю или больше. В частных лабораториях готовность ПЦР-анализа на коронавирус составляет обычно 1-3 дня.

Сегодня тестирование доступно в 889 лабораториях, из них 111 – лаборатории Роспотребнадзора, 603 - при государственных медицинских организациях и 175 лабораторий частной формы собственности.