29 Октября 2020
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Спорт Свердловская область
ФК &quot;Спартак&quot;, Василий Казарцев (2020) | Фото: spartak.com

Оскандалившийся арбитр Казарцев назначен на матч "Уфы" и "Урала"

Российский футбольный союз объявил о назначении арбитров на матчи 13-го тура Российской Премьер-лиги. Отстраненный после громкого скандала судья Василий Казарцев вновь допущен к работе.
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Как сообщили Накануне.RU в РФС, Казарцев будет отвечать за систему VAR на матче "Уфа" – "Урал". Помогать ему будет Николай Богач. Главным арбитром назначен Владимир Москалев, его ассистентами стали Алексей Лунев и Валентин Мурашов.

Встреча "Уфы" и "Урала" состоится 1 ноября в столице Башкирии.

Напомним, этим летом Василий Казарцев работал на матче "Спартака" и "Сочи" в 1-м туре чемпионата. Игра завершилась вничью 2:2, москвичи вели по ходу встречи в два мяча, но в итоге упустили победу из-за двух спорных пенальти, назначенных в их ворота. Во втором эпизоде в самой концовке Казарцев не воспользовался помощью видеоповтора, полностью доверившись VAR-ассистенту Алексею Еськову.

Этот эпизод решил исход игры, а в руководстве московского клуба выразили недовольство судейством. После разразившегося скандала Казарцев был отстранен РФС "на неопределенный срок".

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Оскандалившийся арбитр Казарцев назначен на матч "Уфы" и "Урала"

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Теги: Казарцев, Урал, Уфа, арбитр, назначение



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Ранее 11.08.2020 10:40 Мск "Это не явная и очевидная ошибка". Судья матча "Спартак" – "Сочи" Казарцев объяснил решение назначить пенальти

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