Оскандалившийся арбитр Казарцев назначен на матч "Уфы" и "Урала"

Российский футбольный союз объявил о назначении арбитров на матчи 13-го тура Российской Премьер-лиги. Отстраненный после громкого скандала судья Василий Казарцев вновь допущен к работе.

Как сообщили Накануне.RU в РФС, Казарцев будет отвечать за систему VAR на матче "Уфа" – "Урал". Помогать ему будет Николай Богач. Главным арбитром назначен Владимир Москалев, его ассистентами стали Алексей Лунев и Валентин Мурашов.

Встреча "Уфы" и "Урала" состоится 1 ноября в столице Башкирии.

Напомним, этим летом Василий Казарцев работал на матче "Спартака" и "Сочи" в 1-м туре чемпионата. Игра завершилась вничью 2:2, москвичи вели по ходу встречи в два мяча, но в итоге упустили победу из-за двух спорных пенальти, назначенных в их ворота. Во втором эпизоде в самой концовке Казарцев не воспользовался помощью видеоповтора, полностью доверившись VAR-ассистенту Алексею Еськову.

Этот эпизод решил исход игры, а в руководстве московского клуба выразили недовольство судейством. После разразившегося скандала Казарцев был отстранен РФС "на неопределенный срок".