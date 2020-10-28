29 Октября 2020
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Отравление, врачи, больница, капельница, врач (2017) | Фото: neuroplus.ru

В Коми отравились студенты инженерно-кадетского корпуса Ухтинского госуниверситета

В Коми у студентов инженерно-кадетского корпуса Ухтинского госуниверситета диагностировано пищевое отравление.

По информации минздрава региона, с жалобами на недомогание к врачам обратились 13 человек. Госпитализация им не потребовалась.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР Коми, организована доследственная проверка.

"Сегодня в СМИ опубликована информация о пищевом отравлении учащихся инженерно-кадетского корпуса индустриального института Ухтинского государственного технического университета. В качестве предполагаемой причины отравления называется еда из столовой, в которой питаются кадеты", - говорится в сообщении.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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В Коми отравились студенты инженерно-кадетского корпуса Ухтинского госуниверситета

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Теги: отравление, проверка, кадеты



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