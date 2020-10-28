В Коми отравились студенты инженерно-кадетского корпуса Ухтинского госуниверситета

В Коми у студентов инженерно-кадетского корпуса Ухтинского госуниверситета диагностировано пищевое отравление.

По информации минздрава региона, с жалобами на недомогание к врачам обратились 13 человек. Госпитализация им не потребовалась.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР Коми, организована доследственная проверка.

"Сегодня в СМИ опубликована информация о пищевом отравлении учащихся инженерно-кадетского корпуса индустриального института Ухтинского государственного технического университета. В качестве предполагаемой причины отравления называется еда из столовой, в которой питаются кадеты", - говорится в сообщении.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.