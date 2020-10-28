В Челябинске медик из "красной зоны", заболевшая коронавирусом, пожаловалась на некачественную медпомощь

В Челябинске акушерке, которая работает в красной зоне ковидной больницы, пришлось добиваться медицинской помощи, после того, как она заразилась коронавирусом. Эмоциональное видеообращение девушка опубликовала на своей странице Instagram, передает корреспондент Накануне.RU.

Медработник рассказала, что заболела 25 октября. У нее поднялась температура до 39 градусов, пропало обоняние, появилась ломота в суставах. После долгих попыток, девушке удалось дозвониться до поликлиники и вызвать терапевта. При этом она предупредила, что является контактной по коронавирусу.

"Терапевтом очень сложно назвать эту девочку. Это шестикурсница, наверно, или пятикурсница. Она пришла без каких-либо средств защиты, кроме масочки, без перчаток, без всего. Она выслушала мои симптомы и она, врач, спрашивает у меня, чем я лечусь. Не она мне назначает лечение, а у меня спрашивает. Она не выписала мне рецепты ни на антибиотики, ни назначила ПЦР, ничего. А потом дает бумажку и говорит: вам все-таки нужно идти в поликлинику и открывать больничный", - рассказала она.

Девушке пришлось идти в поликлинику, где удивились ее приходу и дали телефон Роспотребнадзора. После жалобы в ведомство медработнику позвонила завидущая поликлиники. Девушка пыталась добиться, чтобы у нее взяли анализ на ковид, потому что она работает в "красной зоне" и имеет признаки заболевания. После скандала ей удалось добиться направления на ПЦР.

"Почему только так, когда ты ставишь жесткие рамки, когда я, как гиена, отстаивала свои права, я чего-то добилась. Не вы это сделали, а это сделала я, потому что я это знаю, на что я могут рассчитывать и на что я имею право. Почему вы этого не делаете? Для меня это непонятно. Это за гранью фантастики. А люди потом приезжают в ковидные стационары в агональных состояниях, когда уже ничем им не поможешь, когда им только бирки на ноги вешаешь, в мешки черные кладешь и отправляешь в патанатомию, только в таких состояниях они приезжают, максимум, если по чистой карме они как-то попали в стационар. Мрут, как мухи, и вы на это закрываете глаза", - подчеркнула она.

Добавим, что региональный минздрав проведет проверку по данному случаю.