Бюджет Вологодской области на 2021 год сохранит социальную направленность

Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников утвердил проект закона "Об областном бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов". В ближайшее время он будет направлен на рассмотрение депутатов Закcобрания области.

Бюджет на 2021 год сформирован в объеме 65,4 миллиардов рублей, на 2022 – 69 миллиардов, на 2023 год – 71,2 миллиарда. Цифры будут скорректированы по мере поступления налогов от предприятий.

"Формирование бюджета проходит в сложных экономических условиях в связи с пандемией коронавируса. Мы сделали всё, чтобы бюджет 2020 года был сбалансирован, и на конец года мы не планируем наращивать государственный долг привлечением заимствований из федерального бюджета и коммерческих банков", – сказал Олег Кувшинников.

Самое важное: бюджет на предстоящие три года сохранит социальную направленность - 64% от общего объема расходов предусмотрено на решение социально значимых задач: реализация указов Президента – национальных проектов "Демография" - 10,5 миллиардов рублей, "Безопасные и качественные автомобильные дороги" - 17,1 миллиардов рублей, "Здравоохранение" - 2,5 миллиардов рублей, "Образование" - 1,4 миллиардов рублей и "Экология" - 4,5 миллиардов рублей. Эти объемы средств будут направлены на софинансирование реализации национальных проектов.

В ближайшие годы в регионе будут построены четыре детских сада – по два в Вологде и Череповце, а также школа в областном центре на 1000 мест.

На оказание финансовой поддержки семьям с детьми будет направлено больше 8 миллиардов рублей, на повышение качества питьевой воды – 3,6 миллиардов рублей, на формирование комфортной городской среды – 1,4 миллиардов рублей.

В сформированном проекте бюджета также предусмотрены средства на индексацию заработной платы бюджетникам. 19 миллиардов рублей будут направлены на исполнение поручений градостроительных советов.

"Финансироваться будут только те решения градостроительных советов, по которым подготовлена проектно-сметная документация и есть положительное заключение государственной экспертизы. Если в процессе строительства или капитального ремонта будет допущен рост стоимости, то процесс будет остановлен до выяснения причин", – отметил глава региона.

Также в следующем году средства будут направлены на реализацию программ Губернатора: "Школьный автобус", "Светлые улицы Вологодчины", "Сельский дом культуры", "С днем рождения, малыш!", "Первый раз в первый класс", "Земельный сертификат", "Вологодский гектар", "Народный бюджет", "Сельская библиотека" и "Культурный экспресс".

"Мы запускаем и несколько новых программ: "Студенческое общежитие" – до 2024 года должно быть создано 750 новых мест для студентов в 19 образовательных организациях; "Народный тренер" - для того, чтобы вовлекать в занятия физической культурой все больше вологжан; "Детская школа искусств - вектор развития" и программа реконструкции систем очистки сточных вод. Все эти программы предусмотрены, и сумма на их реализацию в 2021 году составит более 1 миллиарда рублей", – сказал Губернатор Олег Кувшинников.