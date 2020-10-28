Ушла эпоха: единственный Ту-154, оставшийся в гражданской авиации России, совершил последний полет

Авиакомпания "Алроса" сообщила о завершении последнего рейса Ту-154. Перевозчик эксплуатировал последний оставшийся в гражданской авиации России борт этого типа, но теперь пришло и его время встать на "вечную стоянку" в Новосибирске.

"В среду, 28 октября 2020 г., воздушное судно с бортовым номером RA-85757 совершло свой заключительный полет по маршруту Мирный-Новосибирск. Вместе с этой легендарной машиной уходит целая эпоха отечественного авиастроения. Многие из наших пассажиров знакомы с этим самолетом с детства, ведь именно он круглый год связывал суровые северные края с солнечными курортами нашей страны. RA-85757 трудился в Мирнинском авиапредприятии с 24.06.2002 г. и на сегодняшний день остается одной из самых надежных и быстрых машин в парке нашей авиакомпании. И как бы ни было тяжело расставаться с этим легендарным самолетом, мы верим, что ему на смену придет достойный преемник", - говорится в сообщении "Алросы" в соцсетях.

Ту-154 продолжат эксплуатировать государственные службы и организации, например, МЧС, а также другие государства.

Ту-154 - трёхдвигательный реактивный пассажирский авиалайнер для авиалиний средней протяжённости, рассчитанный на перевозку 152—180 пассажиров. Разработан в 1960-х годах в СССР в ОКБ Туполева.

Первый полёт Ту-154 был выполнен 3 октября 1968 года. Самолёт производился серийно с 1970 по 1998 годы на Куйбышевском авиационном заводе, пережив несколько модернизаций. Темп выпуска достигал пяти единиц в месяц (c 1976 по 1981 годы производилось в среднем более 1 самолёта в неделю, в 1980 максимально 77 самолётов за год).

С 1998-го по 2013 годы велось мелкосерийное производство самолётов Ту-154М на самарском заводе "Авиакор". В феврале 2013 года, после выпуска борта № 998, "Авиакор" сообщил об окончании производства самолёта данного типа.

Самый массовый советский реактивный пассажирский самолёт, который до конца 2000-х годов оставался одним из основных самолётов на маршрутах средней дальности страны.

Ту-154 — один из самых быстрых в мире серийных пассажирских лайнеров, с крейсерской скоростью более 900 км/ч.