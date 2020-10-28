В Тюменской области маршрутный автобус столкнулся с внедорожником

Вечером 27 октября на ул. Шоссейной, 96 в Заводоуковске (Тюменская область) произошло ДТП с участием маршрутного автобуса малой вместимости "Луидор" и Toyota Land Cruiser. В результате аварии пострадали 10 человек, один из которых сам водитель автомобиля, а остальные пассажиры автобуса.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления ГИБДД, не обошлось и без госпитализации. По предварительным данным, 58-летняя пассажирка получила травмы руки и ноги.

Сотрудники ведомства предполагают, что причиной аварии стал выезд 84-летнего водителя Toyota на встречную полосу.