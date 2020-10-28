28 Октября 2020
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кран, вода (2019) | Фото:Накануне.RU

На модернизацию системы водоотведения Ревды направят 300 млн рублей из федерального бюджета

Модернизация системы водоотведения уральского города Ревда будет проведена с участием федерального бюджета. Об этом Накануне.RU сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

Фонд содействия реформированию ЖКХ удовлетворил заявку региона о предоставлении финансовой поддержки на модернизацию централизованной системы водоотведения Ревды и, в соответствии с приятым 27 октября решением правления госкорпорации, направит на эти цели 300 миллионов рублей. Реализация проекта рассчитана на два года и направлена на выполнение задач национального проекта "Экология".

Предполагается провести комплексную реконструкцию очистных сооружений сточных вод города с увеличением их производственной мощности до 20 тысяч кубометров в сутки. Применение на объекте современного оборудования и передовых технологий водоочистки обеспечит приведение качественных показателей хозяйственно-бытовых сбросов в соответствие с установленным нормативами и максимально сократит их негативное воздействие на окружающую среду.

нососно-фильтровальная станция(2020)|Фото: Накануне.RU

Общая стоимость работ составит 937,8 миллиона рублей. Помимо средств Фонда содействия реформированию ЖКХ, более 450 миллионов рублей в проект вложат областной и местный бюджеты, а еще 187,6 миллиона рублей инвестирует МУП "Водоканал" Ревды.

Комплексная модернизация водохозяйственного комплекса Ревды началась несколько лет назад, в этом году здесь завершена модернизация очистных сооружений хозяйственно-питьевого водоснабжения. Станция сконцентрировала в себе инновационные технологии водоочистки и является знаковым объектом не только для Свердловской области, но и для России в целом.

Как сообщал ранее глава регионального МинЖКХ Николай Смирнов, по своим техническим характеристикам подобных объектов в стране насчитывается единицы. Реконструкция станции осуществлялась за счет областного и местного бюджетов, а также внебюджетных источников, общая стоимость работ превысила 1,6 миллиарда рублей. После вывода ее на проектную мощность – 45 тысяч кубометров в сутки – качественной питьевой водой в муниципалитете будут обеспечены все подключенные к централизованной системе потребители.

ревда стела(2015)|Фото: Накануне.ru

Мероприятия по строительству и модернизации инфраструктуры, повышению качества централизованного водоснабжения и внедрению современных технологий водоочистки в Свердловской области осуществляются в рамках регионального и федерального проектов "Чистая вода" и по поручению губернатора Евгения Куйвашева находятся в центре внимания органов власти каждого из свердловских муниципалитетов.

В последние два года с участием областного бюджета крупные проекты общей стоимостью в 1,2 миллиарда рублей выполнялись в девяти муниципальных образованиях Среднего Урала. Благодаря этому качественные услуги водоснабжения и водоотведения стали доступны более чем для 280 тысяч свердловчан.

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На модернизацию системы водоотведения Ревды направят 300 млн рублей из федерального бюджета

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Теги: Ревда, водоотведение, модернизация, бюджет



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